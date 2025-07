Accesso diretto fisioterapia FVG: approvato ordine del giorno in Consiglio

L’Ordine dei fisioterapisti del Friuli-Venezia Giulia accoglie con soddisfazione l’approvazione in Consiglio regionale di un ordine del giorno volto a superare le criticità legate all’accesso alle prestazioni fisioterapiche. Il documento, presentato durante la discussione sull’assestamento di bilancio, rappresenta una prima risposta concreta a un nodo che penalizza da tempo i cittadini e i professionisti del settore.

Il problema del nomenclatore tariffario

Alla base della questione c’è l’aggiornamento del nomenclatore tariffario nazionale, recepito anche dalla Regione, che ha introdotto un vincolo importante: la prescrizione delle prestazioni fisioterapiche può essere effettuata solo da specialisti in Medicina fisica e riabilitazione, escludendo di fatto medici di medicina generale, ortopedici e neurologi.

«Concretamente, si deve passare per un fisiatra prima di poter accedere a un fisioterapista pubblico – spiega la presidente dell’Ordine, Melania Salina –. Un passaggio che comporta attese lunghissime, incompatibili con le necessità di cura dei cittadini». I dati parlano chiaro: le visite fisiatriche con priorità breve (10 giorni) sono prenotabili in media in 58 giorni, quelle differibili (30 giorni) in 187 giorni, e quelle programmate (120 giorni) addirittura in 254 giorni. A tutto questo si aggiunge l’impossibilità di prenotare online queste prestazioni, complicando ulteriormente l’accesso.

L’iniziativa dell’Ordine e l’impegno della politica

Di fronte a questa situazione, l’Ordine dei fisioterapisti FVG ha sollecitato l’intervento del presidente della terza commissione Carlo Bolzonello, che ha depositato un ordine del giorno accolto dal Consiglio regionale. Il testo impegna la Giunta a valutare l’adozione di protocolli ad accesso semplificato, che permettano, in alcuni casi clinici specifici, di bypassare l’obbligo del passaggio dallo specialista fisiatra, e di ripristinare la possibilità di prescrizione anche da parte dei medici di base e degli altri specialisti.

Salina: “Tempi d’attesa inaccettabili, serve una risposta immediata”

«Se quest’atto sarà seguito da azioni concrete, come auspichiamo – commenta Salina – potremo finalmente vedere miglioramenti nei tempi di accesso alla fisioterapia e alla logopedia. È essenziale che il sistema sanitario risponda ai bisogni reali dei cittadini, non a logiche di categoria o interessi particolari».

L’Ordine dei fisioterapisti del FVG ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni per costruire un sistema riabilitativo efficiente, accessibile ed equo. «I tempi d’attesa attuali sono inaccettabili – conclude Salina – e bene ha fatto il Consiglio regionale a prendere posizione per rimuovere gli ostacoli all’accesso diretto alle cure»

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook