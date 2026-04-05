BasketUdine
Cremona ha più “fame” e si mangia l’APU
Udine cade a Cremona 82-73, pagando il netto divario a rimbalzo. Dopo un primo tempo equilibrato, i bianconeri cedono nella ripresa. Ora derby con Trieste.
CREMONA – Vigilia di Pasqua sfortunata per l’Old Wild West Udine che esce sconfitta dal PalaRadi di Cremona per 82 a 73 contro i padroni di casa della Vanoli.
Se domenica scorso la maggior brillantezza dei bianconeri aveva permesso loro di vincere contro Milano, questa volta sono stati Alibegovic e compagni a pagare lo scotto in fatto di energia e di intensità, cedendo nei secondo 20′ al cospetto di una Cremona che, fisicamente, è stata due spanne sopra gli ospiti.
Il dato più eclatante che dà evidenza a tale superiorità è stato quello dei rimbalzi, in particolare di quelli offensivi: 54 rimbalzi (22 offensivi) sono stati catturati dai padroni di casa, mentre solamente 30 (6 offensivi) sono stati presi dai giocatori dell’Old Wild West. Una differenza abissale che si è perpetrata per tutti e quaranta i minuti e che è stata decisiva per le sorti del match.
Nei primi 20′, Udine, nonostante ciò, forte di una comunque buona difesa e con un Calzavara molto ispirato (15 punti e 3 assist alla fine del match), aveva battagliato alla pari con i padroni di casa, arrivando all’half-time sotto di sole due lunghezze (39-37).
Nella seconda parte di gara, i padroni di casa, con un implacabile Veronesi sugli scudi (17 punti con 5/8 da tre), hanno imbrigliato sempre di più i friulani che sono stati spinti via fino al massimo svantaggio di 19 punti (80-61). Nonostante la proverbiale tenacia, che anche questa volta non è mancata, i giocatori dell’APU, pur recuperando qualche punto, non sono riusciti a rimettere in discussione il match; oltre alla partita, è stata persa anche la differenza canestri con la stessa Cremona che, all’andata, aveva perso di 7 punti al PalaCarnera/CrediFriuli.
Domenica prossima, con inizio anticipato alle ore 16, i bianconeri saranno impegnati nel derby regionale affrontando davanti ai propri tifosi la Pallacanestro Trieste.
VANOLI CREMONA – APU OLD WILD WEST UDINE 82 – 73 (17-18, 39-37, 63-53)
VANOLI CREMONA: Anigbogu 8, Wills 8, Casarin 8, Grant, Galli n.e., Veronesi 17, Udom 6, Battle 8, Burns 10, Durham 6, Ndiaye 11. All. Brotto.
APU OLD WILD WEST UDINE: Christon 9, Alibegovic 9, Spencer 3, Pavan n.e., Mekowulu 11, Da Ros 2, Biasutti n.e., Bendzius 10, Dawkins 11, Calzavara 15, Mizerniuk n.e., Ikangi 3. All. Vertemati.
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