San Lorenzo Isontino, nuovo marciapiede sulla SR56: sicurezza e accessibilità per tutti

San Lorenzo Isontino compie un passo concreto verso una mobilità più sicura e inclusiva. È stato infatti inaugurato il nuovo marciapiede lungo la Strada regionale 56 “di Gorizia”, un intervento pensato per migliorare la sicurezza dei pedoni in un tratto particolarmente trafficato del centro abitato.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, il sindaco Ezio Clocchiatti e il presidente di Fvg Strade Simone Bortolotti. L’opera rappresenta una risposta concreta alle criticità delle cosiddette traverse urbane, ovvero quei segmenti di strade regionali che attraversano i centri abitati e che presentano rischi elevati per la circolazione.

Un intervento per la mobilità lenta

Come sottolineato dall’assessore Amirante, la Regione Friuli-Venezia Giulia continua a investire nella protezione della mobilità lenta, con particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni. L’intervento realizzato a San Lorenzo Isontino va proprio in questa direzione, garantendo un collegamento sicuro tra due aree del centro abitato prima separate dalla viabilità.

L’opera non si limita alla costruzione di un semplice marciapiede, ma introduce anche soluzioni utili a moderare la velocità del traffico e migliorare la fruibilità complessiva dell’area urbana.

Accessibilità per tutti

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto è la sua accessibilità universale. Il marciapiede è stato infatti realizzato con una pavimentazione specifica per persone non vedenti e ipovedenti ed è fruibile anche da cittadini con ridotta capacità motoria.

Tra le opere realizzate figurano:

un marciapiede accessibile

un attraversamento pedonale tra le due parti del paese

tra le due parti del paese un impianto di illuminazione per garantire sicurezza anche nelle ore serali

per garantire sicurezza anche nelle ore serali una nuova segnaletica stradale con tabelle luminose

Questi interventi contribuiscono a rendere l’area più sicura e inclusiva per tutta la comunità.

Investimento regionale e realizzazione

L’intervento è stato finanziato dalla Regione con un investimento complessivo di 73mila euro, a conferma dell’attenzione verso la sicurezza stradale e la qualità della vita nei centri urbani.

La progettazione e la realizzazione sono state curate da Fvg Strade, mentre i lavori sono stati eseguiti dall’impresa Dea società cooperativa di San Giovanni al Natisone tra settembre e dicembre 2025.

Un modello per il territorio

L’opera inaugurata a San Lorenzo Isontino rappresenta un esempio concreto di come sia possibile intervenire sulle infrastrutture esistenti per aumentare la sicurezza, favorire l’inclusione e migliorare la vivibilità urbana.

Un intervento che si inserisce in una strategia più ampia della Regione, orientata a rendere le città e i centri abitati sempre più attenti alle esigenze dei pedoni e delle persone fragili.

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