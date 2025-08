Sesto Topolino operativo: finiti i lavori da oltre 1 milione di euro

Dopo un’estate e mezza di chiusura, il Sesto Topolino di Trieste è ufficialmente riaperto al pubblico, segnando la fine di un complesso cantiere avviato a seguito della violenta mareggiata del 2023. Ad annunciare la conclusione dei lavori sono stati il sindaco Roberto Dipiazza e l’assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che hanno sottolineato l’importanza dell’intervento per la cittadinanza e la fruibilità della costa.

La riapertura segue quella del Settimo Topolino, avvenuta poche settimane prima, completando così un’importante fase di ripristino del litorale triestino.

Interventi strutturali complessi e costi in aumento

I lavori per la riqualificazione del Sesto Topolino sono stati affidati all’impresa Itec Srl di Udine, con un contratto iniziale da oltre 1 milione di euro (1.031.191,95 euro per la precisione) e una durata prevista di 210 giorni. L’avvio del cantiere è datato 10 febbraio 2025.

L’intervento ha compreso una serie di operazioni di rilievo:

Rifacimento della fognatura

Ricostruzione dei muri in arenaria

Rifacimento completo della platea pedonale tra i Topolini 4 e 7

Rinforzo strutturale di pilastri e travi

Sostituzione di accessori danneggiati, tra cui corrimano, porte e scale a mare

Tuttavia, durante i lavori è emersa una situazione di degrado più grave del previsto, in particolare delle armature strutturali. Ciò ha richiesto una revisione del progetto, con l’aggiunta di 33 giorni lavorativi e un incremento dei costi di circa 200.000 euro. Il costo totale è quindi salito a 1.230.150,20 euro (oltre IVA), con nuova scadenza fissata al 10 ottobre 2025.

Consegna anticipata di Sesto e Settimo Topolino

Nonostante le difficoltà, l’impresa ha completato in anticipo i lavori su due delle strutture principali, i Topolini 6 e 7, che presentavano condizioni migliori rispetto ad altri tratti. Entrambi sono stati consegnati tra metà e fine luglio 2025, consentendo così il ritorno dei bagnanti in una delle zone più amate del litorale triestino.

Durante tutta la durata del cantiere, il Comune ha cercato di limitare i disagi mantenendo accessibili alcuni chioschi e passaggi pedonali, a beneficio di residenti e turisti.

Un tassello in più per la rinascita del lungomare

La riapertura del Sesto Topolino rappresenta un passo importante nel recupero del litorale triestino, colpito duramente dalla mareggiata del 2023. Il Comune sottolinea come, nonostante le difficoltà tecniche e l’aumento dei costi, il risultato finale sia stato raggiunto in tempi contenuti, restituendo alla città un punto di riferimento per la balneazione e il tempo libero.

