Giovani Coldiretti Fvg preoccupati dai tagli Pac 2028-2034

La Pac 2028-2034, i dazi, le problematiche sanitarie e il comparto vitivinicolo sono stati i temi centrali dell’assemblea provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Fvg, tenutasi presso la Cantina Comelli di Nimis. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi giovani imprenditori agricoli provenienti da tutto il Friuli-Venezia Giulia, con la presenza delle principali figure regionali della Coldiretti.

Il delegato regionale Mattia Pavan ha espresso forte preoccupazione per i tagli previsti alla Pac 2028-2034, che potrebbero portare a effetti «potenzialmente disastrosi» su produzione alimentare, sicurezza alimentare e frenare l’impulso all’innovazione e sostenibilità, elementi chiave del successo dell’agricoltura italiana degli ultimi anni.

La questione dei dazi e i problemi del comparto vino

Particolare attenzione è stata riservata dal delegato di Gorizia-Trieste Patrik Princic ai dazi del 15%, alla situazione delle giacenze di vino e all’aumento dei costi di produzione, che inevitabilmente porteranno anche a un incremento dei prezzi per il consumatore finale.

Problematiche sanitarie: l’emergenza blue tongue

La delegata di Udine, Greta Minisini, ha invece posto l’accento sulle criticità legate alle problematiche sanitarie attuali, in particolare alla diffusione della blue tongue, evidenziando la necessità di interventi rapidi per tutelare la salute degli animali e delle aziende agricole.

Crescono le imprese agricole giovanili in Friuli-Venezia Giulia

Nonostante un calo generale del 3% a livello nazionale delle imprese agricole gestite da under 35, il Friuli-Venezia Giulia registra un significativo trend positivo. Minisini ha sottolineato che rispetto al 2023, il Fvg è una delle sole tre regioni in Italia con un aumento delle imprese giovanili (+0,9%). Ancora più significativo è l’incremento del 5,7% dal primo trimestre 2020 al primo trimestre 2025, confermando la regione come un’eccellenza nel panorama agricolo nazionale.

Dialogo aperto con la politica regionale

Il consigliere regionale Alberto Budai, intervenuto durante l’assemblea, ha ribadito l’importanza di un dialogo diretto e continuo tra istituzioni e giovani imprenditori agricoli. «L’ampia partecipazione dimostra il crescente desiderio dei giovani di intraprendere questa carriera, ma è fondamentale snellire e migliorare un sistema ancora troppo complesso per loro», ha affermato Budai, assicurando che alle parole seguiranno azioni concrete.

