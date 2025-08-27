Eventi & CulturaRegione FVGTrieste
Trieste ospita il 1° Campionato italiano di vela d’altura Orc Double Handed
Due regate tra il golfo e la Croazia con trenta imbarcazioni. Un evento che unisce sport e sostenibilità, simbolo del legame tra città e mare
Trieste si conferma capitale della vela ospitando il primo Campionato italiano di vela d’altura Orc Double Handed, organizzato dalla Società Triestina della Vela. Un evento che non è solo sportivo, ma anche simbolo del legame indissolubile tra la città e il mare.
Scoccimarro: “Sport e ambiente uniti in un’unica filosofia”
Alla cerimonia inaugurale, l’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “il matrimonio tra sport e ambiente”, un modo per promuovere sostenibilità e rispetto del mare, valori sempre più centrali nelle manifestazioni veliche.
Le regate in programma
Il campionato vede una trentina di imbarcazioni con equipaggi di due persone, italiani e stranieri, impegnati in due prove:
- la prima, offshore nel golfo di Trieste, prevista per l’intera giornata del 27 agosto;
- la seconda, con partenza al tramonto da piazza Unità, destinata a protrarsi per tutta la notte fino al faro di San Giovanni in Pèlago (Croazia), con rientro a Trieste il 28 agosto.
Un evento storico per la vela italiana
La formula Orc Double Handed è già diffusa a livello europeo e mondiale, ma solo nel 2025 la Federazione Italiana Vela ha deciso di istituire un vero campionato nazionale, affidandone l’organizzazione a Trieste.
L’alzabandiera con il “Nibbio”
Il momento inaugurale è stato suggellato dall’alzabandiera su “Nibbio”, imbarcazione ultra centenaria protagonista della storia della Barcolana. Una scelta dal forte valore simbolico che unisce passato e futuro della vela triestina.
