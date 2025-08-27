Uomo sloveno disperso sull’Isonzo trovato morto in Slovenia

Un uomo di nazionalità slovena, dichiarato scomparso, è stato ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 agosto, sul territorio della vicina Repubblica di Slovenia. Le ricerche erano partite alle 10:30 del mattino su richiesta della polizia e dei vigili del fuoco sloveni, che hanno coinvolto anche i colleghi italiani del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia.

Il coordinamento dal Parco Piuma

Il dispositivo di ricerca è stato organizzato a partire dal Parco Piuma di Gorizia, punto di comando avanzato dove è stato posizionato il furgone Ucl – Unità comando locale. Da lì i vigili del fuoco isontini hanno coordinato le squadre impegnate su più fronti: una a terra, lungo le sponde del fiume Isonzo, e un’altra a bordo di un battello pneumatico per scandagliare le acque.

Mezzi speciali in azione

Alle operazioni hanno preso parte anche risorse specializzate:

Drago , l’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia;

, l’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia; il Nucleo regionale Sapr (Sistema aeromobili a pilotaggio remoto), con i droni per monitorare dall’alto l’area di ricerca.

Sul posto erano presenti anche gli uomini della Polizia di Stato italiana, in stretto contatto con le autorità slovene.

Il tragico epilogo

Intorno alle 14:00 è arrivata dalla Slovenia la notizia più temuta: l’uomo scomparso è stato ritrovato senza vita oltreconfine. Una comunicazione che ha chiuso nel modo più drammatico una lunga e complessa operazione congiunta.

