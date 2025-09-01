Cade il tabù San Siro: l’Udinese stende i nerazzurri

Cade il tabù San Siro per l’Udinese, che non vinceva contro l’Inter dal dicembre 2017. Alla Scala del Calcio finisce 1-2 per i friulani, capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale con le reti di Keinan Davis e Arthur Atta. Una serata memorabile per la squadra di Runjaic, che porta a casa il primo successo in trasferta della stagione.

Avvio coraggioso dell’Udinese

La gara inizia con un’Udinese aggressiva: Piotrowski impegna Sommer con un tiro da fuori e poco dopo anche Bayo sfiora il palo. L’Inter risponde al quarto d’ora con un’azione concitata sugli sviluppi di un corner, neutralizzata da Sava. Al 18’ i nerazzurri passano in vantaggio: Dumfries insacca sul secondo palo dopo un’azione avviata da Lautaro.

I bianconeri non si scoraggiano e continuano a macinare gioco. Atta e Davis combinano bene in area, senza però trovare il gol. Alla mezz’ora arriva l’episodio che cambia il match: mani di Dumfries e rigore trasformato da Davis per l’1-1. Trascorrono appena dieci minuti e l’Udinese completa la rimonta: Atta lascia partire una parabola perfetta dal limite dell’area che non lascia scampo a Sommer.

Secondo tempo a tinte nerazzurre

Nella ripresa l’Inter alza i giri del motore. Thuram di testa manda alto e Calhanoglu ci prova dal limite senza fortuna. L’Udinese risponde con la potenza di Davis, che percorre metà campo palla al piede e sfiora il palo con un destro secco.

Con il passare dei minuti cresce la pressione nerazzurra. I friulani provano a rendersi pericolosi in ripartenza con Ekkelenkamp, ma il suo tiro termina fuori. Negli ultimi minuti l’Inter sfiora due volte il pari, ma Modesto e Sava salvano la porta bianconera. Dopo sei interminabili minuti di recupero, il fischio finale sancisce la vittoria dell’Udinese.

Tre punti dal peso enorme

Con questo successo i friulani conquistano i primi tre punti esterni della stagione e salgono a quota quattro dopo due giornate. Una vittoria che infonde entusiasmo e fiducia, arrivata in uno degli stadi più difficili d’Italia e contro la favorita per lo scudetto.

