Frana sull’A23, definita la strategia per i lavori strutturali

La frana del 1° aprile 2024 aveva provocato il distacco di circa 40 metri cubi di detriti e la chiusura temporanea del tratto autostradale tra Pontebba e Carnia. Per garantire la riapertura in sicurezza, Autostrade per l’Italia aveva eseguito interventi d’urgenza: ancoraggi al suolo, posa di 200 metri quadrati di reti di contenimento e 100 metri di reti paraschegge, oltre all’attivazione di un monitoraggio continuo con fessurimetri.

Cosa prevede la convenzione

Con la delibera della Giunta regionale del 29 agosto 2025, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Friuli-Venezia Giulia, Comune di Amaro e Autostrade per l’Italia. L’intesa chiarisce i ruoli dei soggetti coinvolti:

Autostrade per l’Italia seguirà gli studi, la valutazione del rischio e la condivisione dei dati tecnici;

seguirà gli studi, la valutazione del rischio e la condivisione dei dati tecnici; Regione Friuli-Venezia Giulia , tramite le proprie Direzioni e la Protezione civile, curerà il sistema di monitoraggio, potrà attivare lavori urgenti e realizzerà gli interventi di consolidamento;

, tramite le proprie Direzioni e la Protezione civile, curerà il sistema di monitoraggio, potrà attivare lavori urgenti e realizzerà gli interventi di consolidamento; Comune di Amaro sarà responsabile della gestione della viabilità comunale in caso di chiusure o limitazioni.

Monitoraggio rafforzato

Il protocollo operativo prevede il potenziamento del sistema di monitoraggio già attivo, integrato dopo i segnali di instabilità registrati nel marzo 2025. L’obiettivo è garantire continuità alla circolazione e poter attivare misure immediate in caso di emergenza.

Le parole dell’assessora Amirante

L’assessora regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Cristina Amirante, ha sottolineato la priorità della sicurezza stradale:

“La sicurezza di chi percorre le strade della nostra regione è prioritaria. L’Amministrazione regionale si è assunta l’impegno di coordinare un intervento strutturale che porterà a soluzioni definitive per la stabilità del versante. La convenzione con Autostrade e Comune di Amaro è indispensabile per mettere a sistema le competenze e garantire tempi rapidi e azioni efficaci”.

Tempi e risorse

Gli interventi saranno finanziati con il bilancio regionale 2025–2027, con la possibilità di ulteriori fondi tramite future manovre. L’obiettivo è accelerare gli iter e arrivare a una soluzione definitiva che assicuri la stabilità del versante e la sicurezza dell’A23.

