Calciomercato Udinese: tripla firma e addio a Sanchez

Chiude col botto l’ultimo giorno di calciomercato per l’Udinese. Il club friulano ha annunciato tre nuovi acquisti di peso: Nicolò Zaniolo, Idrissa Gueye e Alessandro Zanoli. Tre operazioni che vanno a rinforzare rosa e ambizioni, mentre si registra anche un addio illustre: Alexis Sanchez rescinde e si trasferisce al Siviglia.

Nicolò Zaniolo, l’affare di Gino Pozzo

La trattativa con il Galatasaray è stata lunga e complicata, ma alla fine Gino Pozzo l’ha spuntata. Decisiva la volontà del club turco di liberarsi di un ingaggio pesante e di ridurre il numero di stranieri in rosa. Per Zaniolo si tratta di un anno crocevia per la carriera, con la possibilità di rilanciarsi in vista del Mondiale. Nonostante un percorso altalenante negli ultimi anni, il talento dell’ex Roma resta evidente e Udine rappresenta l’occasione per tornare protagonista.

Idrissa Gueye, talento in prospettiva

A sorpresa, il reparto offensivo si completa con l’arrivo di Idrissa Gueye, classe 2006 del Metz. Il giovane attaccante senegalese era seguito da club prestigiosi come Manchester City, West Ham e Borussia Dortmund, ma l’Udinese ha saputo convincerlo. Il prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni è una tipica mossa in stile Pozzo: scommessa sul futuro, ma con già 17 presenze e 5 gol in Ligue 2 nella passata stagione. Ora i bianconeri possono contare su sei attaccanti a disposizione.

Alessandro Zanoli, rinforzo per la fascia

Il terzo colpo è quello di Alessandro Zanoli, che dopo le visite mediche è stato ufficialmente annunciato. Il laterale ex Napoli offrirà concorrenza a Ehizibue sulla fascia destra, aumentando qualità e opzioni per il reparto. Un innesto che porta equilibrio e profondità alla rosa di mister Cannavaro.

Alexis Sanchez, separazione dolorosa

Accanto agli arrivi, arriva anche un addio pesante: Alexis Sanchez lascia l’Udinese. Dopo una stagione difficile, segnata da infortuni, panchine e zero gol, il cileno ha risolto il contratto con i bianconeri. La rottura con il tecnico è stata decisiva nella scelta di cambiare aria. Dopo aver valutato proposte dal Sudamerica, Sanchez ha scelto la Liga: vestirà la maglia del Siviglia con un contratto annuale.

Un mercato da protagonisti

Con queste operazioni, l’Udinese si conferma tra le protagoniste dell’ultima giornata di calciomercato. Un mix di talento affermato e prospetti futuribili per rilanciare ambizioni e dare nuova linfa alla stagione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook