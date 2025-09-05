Commercio e turismo, Confcommercio Fvg apprezza la riforma della giunta Fedriga

UDINE – «A quanto abbiamo potuto verificare in ripetuti incontri tecnici con la Regione, la proposta di legge va nella giusta direzione, quella della semplificazione e del riconoscimento della centralità del terziario, punti fermi su cui Confcommercio insiste da sempre». Lo afferma Gianluca Madriz, presidente regionale di Confcommercio Fvg, assieme ai presidenti territoriali Fabio Pillon (Pordenone), Antonio Paoletti (Trieste) e Giovanni Da Pozzo (Udine).

I vertici dell’associazione commentano così il via libera preliminare della giunta Fedriga all’articolato che riscrive le norme su commercio e turismo in Friuli-Venezia Giulia.

Confcommercio sottolinea il ruolo attivo dei propri uffici nella stesura del provvedimento, frutto di una collaborazione stretta con la direzione centrale dell’assessorato alle Attività produttive e turismo.

Tra gli aspetti più significativi del testo viene evidenziata la riduzione delle leggi e dei regolamenti e l’introduzione di un investimento a sostegno delle piccole attività, considerate fondamentali per l’economia del territorio.

«Nei prossimi giorni – conclude Confcommercio – approfondiremo l’intera proposta di legge per una valutazione complessiva».

