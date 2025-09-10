Cronaca & Attualità
FVG, via libera al Codice regionale: novità sulla tassa di soggiorno
Codice regionale commercio e turismo: la tassa di soggiorno estesa a tutti i Comuni FVG
Il Consiglio delle autonomie locali ha dato il via libera al disegno di legge che introduce in Friuli-Venezia Giulia il nuovo Codice regionale del commercio e del turismo. La riforma accorpa in un unico testo oltre quaranta provvedimenti, semplificando il quadro normativo e offrendo strumenti più moderni a enti locali e operatori.
Tassa di soggiorno, novità per i Comuni
La misura più rilevante riguarda la tassa di soggiorno: per la prima volta, tutti i Comuni potranno applicarla, con un tetto massimo di 5 euro a notte fissato a livello nazionale. Ogni amministrazione deciderà importo e modalità di gestione, con la possibilità di destinare fino al 50% delle entrate a investimenti locali.
“L’obiettivo – ha spiegato l’assessore regionale Sergio Emidio Bini – è rafforzare gli strumenti dei Comuni, garantendo che le risorse del turismo vengano reinvestite direttamente sul territorio”.
Altre misure
Oltre alla tassa di soggiorno, il ddl introduce:
- sostegno al commercio di vicinato,
- promozione del turismo lento,
- un nuovo sistema di classificazione delle strutture ricettive.
Una riforma di sistema
Il nuovo Codice rappresenta uno degli interventi più significativi per il settore, capace di unire semplificazione normativa e valorizzazione del turismo. L’estensione della tassa di soggiorno diventa così uno strumento chiave per migliorare la qualità dell’offerta regionale.
