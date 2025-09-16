Porte aperte e fiducia alta: l’Udinese prepara il Milan

L’Udinese rientra dalla trasferta di Pisa con tre punti d’oro e un bagaglio di fiducia che conferma l’ottimo avvio. Passata la gioia, la testa va subito alla sfida casalinga col Milan, attesa a quasi un mese dal pari con l’Hellas Verona. Il gruppo lavora con convinzione, deciso a cavalcare l’onda delle prime giornate e a non perdere la rotta.

Occhi al Milan: mercoledì porte aperte

Oggi è giornata di riposo; gli allenamenti riprenderanno mercoledì, a porte aperte, con appuntamento alle 17:30 al Bruseschi. Un’occasione per i tifosi di far sentire la propria spinta e per lo staff di rifinire i dettagli: vincere aiuta a vincere, ma la macchina va resa sempre più perfetta.

Condizioni da valutare: Bayo e Lovrić

In casa bianconera restano da valutare le condizioni di Bayo (contusione alla coscia) e di Lovrić. A Pisa l’ivoriano è stato rimpiazzato alla grande da Bravo, che si candida a replicare la titolarità anche contro il Diavolo.

Rossoneri in crescita

Il Milan targato Allegri non è squadra che si sbilancia, ma vanta individualità capaci di creare e un reparto difensivo solido. Dopo un avvio complicato, sono arrivate due vittorie tranquille (Lecce e Bologna) con porta inviolata. Assente quasi certo Maignan, uscito per infortunio con il Bologna. Modulo di riferimento 3-5-2 e curiosità per Modrić, già decisivo con gol e assist: la classe non è acqua, a dispetto dell’età.

I precedenti

Nella passata stagione i rossoneri si sono imposti due volte su due: 1-0 all’andata (con polemiche per reti bianconere annullate dal VAR) e 0-4 al ritorno nella fase calante degli uomini di Runjaic. L’ultima vittoria friulana risale a novembre 2023, firmata da un rigore di Pereyra a San Siro.

