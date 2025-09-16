Turista perso a Verzegnis salvato dal Soccorso alpino con elicottero

Mattinata movimentata nei boschi sopra Verzegnis, dove un turista veneziano, classe 1947, è stato tratto in salvo dopo essersi perso a circa mille metri di quota, nei pressi di Venzeghis. L’uomo, partito per un’escursione insieme al suo cane, ha smarrito il tracciato del sentiero e, stremato, ha dovuto contattare i soccorsi. Quando è stato raggiunto, era talmente esausto da non riuscire più a camminare.

Sul posto il Soccorso alpino

Le operazioni di ricerca sono scattate intorno alle 11.30, quando la Sala operativa regionale emergenze sanitarie ha attivato due squadre del Soccorso alpino di Forni Avoltri, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Il turista si trovava lungo il sentiero Cai 811, che collega Sella Chianzutan a Casera Avrint. Per velocizzare l’intervento, i soccorritori sono partiti dai due estremi del percorso, supportati anche da un’unità cinofila.

Decisivo un fischietto

A sbloccare la situazione è stato un fischietto che il turista portava con sé. I suoni hanno permesso alla squadra partita da Casera Avrint di localizzarlo nel bosco, in una zona resa insidiosa dalla presenza di numerosi alberi caduti. L’uomo, pur illeso, era incapace di proseguire per la forte stanchezza accumulata.

Soccorso in elicottero

Le difficoltà non si sono fermate al ritrovamento. L’ipotesi di calare l’escursionista con la barella lungo i 200 metri che lo separavano dalla strada è risultata impraticabile a causa degli ostacoli naturali. È stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale, che ha provveduto al recupero dall’alto. Nel frattempo il cane è stato affidato ai soccorritori.

Epilogo senza conseguenze

Una volta al sicuro, il turista e l’animale sono stati accompagnati a Sella Chianzutan e poi a Tolmezzo, dove l’uomo aveva lasciato la propria auto, grazie al supporto della Guardia di finanza. L’operazione si è conclusa verso le 15.45. Nonostante la grande paura e la fatica, l’escursionista è risultato illeso.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook