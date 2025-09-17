Manovra finanziaria FVG, 277 milioni per servizi e infrastrutture

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato il disegno di legge sulle misure finanziarie multisettoriali, la cosiddetta manovra autunnale, che ammonta complessivamente a 277 milioni di euro. Le risorse, derivanti da entrate tributarie legate a conguagli di esercizi pregressi, saranno ora sottoposte all’esame del Consiglio regionale nelle sedute del 9 e 10 ottobre, previo passaggio in Commissione.

Zilli: “Conti solidi e risorse per il territorio”

“Mettiamo a disposizione del territorio 277 milioni di euro per settori fondamentali come scuola, sanità, infrastrutture, economia, agricoltura, protezione civile e servizi alla famiglia – ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli –. È un risultato che conferma la solidità dei conti regionali e la capacità di utilizzare con efficacia le risorse disponibili”.

Economia e agricoltura al centro degli investimenti

Il pacchetto finanziario destina 50 milioni ai fondi di rotazione per le iniziative economiche e 30 milioni per il comparto agricolo, a cui si aggiungono 10 milioni di trasferimenti per l’organismo pagatore. Confermato anche lo stanziamento di 5 milioni di euro per lo sconto carburante, misura molto attesa dai cittadini.

Sanità, edilizia scolastica e servizi alla famiglia

Uno dei capitoli più consistenti è quello della sanità, che riceverà 75 milioni di euro per nuovi investimenti.

Grande attenzione anche alle scuole del Friuli-Venezia Giulia, con interventi di adeguamento, messa in sicurezza e completamento lavori in vari istituti:

500 mila euro per la scuola Bertoni di Udine

per la scuola Bertoni di Udine 3,5 milioni per la scuola secondaria di Campoformido

per la scuola secondaria di Campoformido 500 mila euro per l’istituto Bearzi

per l’istituto Bearzi 500 mila euro per il Renati di Udine

per il Renati di Udine 6,5 milioni per la scuola Rodari di Cordenons

Per la famiglia, sono stati previsti 3 milioni di euro per l’anticipo delle rette e per il potenziamento dei fondi destinati agli asili nido.

Infrastrutture e protezione civile

La manovra prevede inoltre 1,675 milioni per la viabilità stradale e la sicurezza dei ponti, con attenzione particolare alle infrastrutture di Ovaro e Nojaris. Alla Protezione civile andranno 2 milioni di euro, fondamentali per interventi di prevenzione e gestione delle emergenze.

