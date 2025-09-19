Due risse in centro a Pordenone: due giovani feriti

La serata di ieri, giovedì 18 settembre si è trasformata in un susseguirsi di violenze nel cuore di Pordenone, proprio mentre in città si svolgeva la festa del libro Pordenonelegge. Due episodi distinti hanno portato al ferimento di altrettanti giovani, entrambi soccorsi e trasportati all’ospedale Santa Maria degli Angeli.

Primo episodio in piazzetta Portello

Il primo fatto si è verificato intorno alle 20, nella zona del Bronx, tra piazzetta del Portello e piazzale Ellero dei Mille. Un giovane di origine straniera è stato colpito più volte al collo, alla testa e alla schiena con un oggetto tagliente, probabilmente un taglierino. In cerca di riparo, il ragazzo ha raggiunto piazzale Ellero, dove è stato assistito dal personale sanitario giunto con un’ambulanza e un’automedica.

La polizia ha immediatamente avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciare l’aggressore, che nel frattempo era riuscito a dileguarsi.

Secondo episodio in via Mazzini

Poco dopo, intorno alle 20:30, un’altra rissa è scoppiata in via Mazzini, a due passi dalla festa del libro. Qui un gruppo di quattro ragazzi ha aggredito un coetaneo con calci, pugni e sedie lanciate all’esterno di un bar. Secondo i testimoni, lo avrebbero anche colpito alla testa con una bottiglia, come confermato dalle telecamere di videosorveglianza.

Il gruppo di aggressori è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, giunte sul posto con squadra mobile, squadra volante, polizia locale e carabinieri.

Soccorsi e indagini

Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale dopo aver fornito ai poliziotti le prime informazioni utili per le indagini.

In entrambi i casi, la collaborazione tra sanitari e forze dell’ordine ha permesso un intervento tempestivo, mentre proseguono le ricerche per risalire agli autori delle aggressioni.

