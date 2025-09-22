Seguici su

Teatro Nuovo Udine: via all’ultima fase degli abbonamenti 2025/26

Campagna abbonamenti 2025/26 al Teatro Nuovo di Udine: 17 tipologie, sconti con G teatrocard, agevolazioni under 26 e under 65, biglietteria e acquisto online
2 giorni fa

Nuovi abbonamenti - Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Udine, 22 settembre 2025 – Entra nel vivo l’ultima fase della Campagna abbonamenti per la 29ª Stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Da sabato 20 settembre è aperta la finestra dedicata ai nuovi abbonati, che potranno scegliere fra 17 tipologie per un cartellone con oltre sessanta eventi: musical, commedie contemporanee e grandi classici, musica sinfonica e recital pianistici, danza, opere liriche e operette, Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze, proposte per la scuola e per i più piccoli, oltre a un ricco programma di eventi collaterali.

Prosa: posto fisso, scelta libera e focus tematici

La Stagione di Prosa si inaugura il 16 ottobre con la prima nazionale de L’uomo la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, regia di Roberto Valerio. Per i nuovi abbonati sono disponibili:

  • Abbonamento a posto fisso (a 8 o 4 spettacoli);
  • Abbonamento a scelta – Album rosso, per un percorso personalizzato;
  • Teatro Insieme, pensato per le famiglie, con recite preserali o nel weekend;
  • Soggetto Donna, focus su grandi interpreti come Lella Costa e Drusilla Foer.

Scelte differenti per stili e orari, con l’obiettivo di avvicinare pubblici diversi e rendere l’esperienza teatrale flessibile e accessibile.

Musica: novità “Classico” e “Fortissimo” + “Nota Bene”

Per la Musica arrivano nuove formule tematiche:

  • Classico: tre concerti monografici dedicati ad altrettanti Giganti della Musica;
  • Fortissimo: quattro pilastri del concertismo mondiale in dialogo con capolavori della storia della musica.

Resta la formula tradizionale a 8 o 4 concerti, che include l’ingresso al nuovo format “Nota Bene. Lezioni di Musica e Storia”, in programma la domenica mattina: un percorso di avvicinamento all’ascolto, con esecuzione di grandi pagine e guida a cura del direttore artistico Paolo Cascio.

Opera, Operetta e Danza: capisaldi e grandi stelle

Tre le tipologie per Opera, Operetta e Danza:

  • Abbonamento Opera: i capolavori Il barbiere di Siviglia e Il trovatore, produzioni del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
  • Operette e altri incanti: La vedova allegra di Franz Lehár, La Bajadera di Emmerich Kálmán e lo spettacolo natalizio Together at Christmas con i celebri The Swingle Singers;
  • Danza: l’attesissimo Force of Nature di Natalia Osipova e Romeo e Giulietta (coreografia Jean-Christophe Maillot, musiche di Sergej Prokof’ev), interpretato dai Les Ballets de Monte-Carlo.

Una proposta che abbraccia tradizione e contemporaneità, con grandi interpreti internazionali.

Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze

Completa il quadro l’abbonamento alle Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze: otto conferenze la domenica mattina, realizzate in collaborazione con Editori Laterza, per un pubblico curioso e desideroso di approfondimento.

Vantaggi, agevolazioni e G teatrocard

Tutti gli abbonati ricevono gratuitamente la G teatrocard, che consente sconti su altri spettacoli non compresi nella formula scelta. Sono previste agevolazioni per i giovani fino a 26 anni non compiuti e per gli under 65 (Prosa, Abbonamento Album Rosso), a sostegno di un teatro inclusivo.

Come abbonarsi e orari biglietteria

  • Gli abbonamenti possono essere sottoscritti in biglietteria o online dall’homepage del sito www.teatroudine.it.
  • Biglietteria – orari fino al 1° ottobre 2025: martedì–sabato 9.30–12.30 e 16.00–19.00; chiuso nei festivi e il lunedì.
  • Informazioni: 0432 248418 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00); biglietteria@teatroudine.it

