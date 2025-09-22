Eventi & CulturaUdine
Teatro Nuovo Udine: via all’ultima fase degli abbonamenti 2025/26
Campagna abbonamenti 2025/26 al Teatro Nuovo di Udine: 17 tipologie, sconti con G teatrocard, agevolazioni under 26 e under 65, biglietteria e acquisto online
Udine, 22 settembre 2025 – Entra nel vivo l’ultima fase della Campagna abbonamenti per la 29ª Stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Da sabato 20 settembre è aperta la finestra dedicata ai nuovi abbonati, che potranno scegliere fra 17 tipologie per un cartellone con oltre sessanta eventi: musical, commedie contemporanee e grandi classici, musica sinfonica e recital pianistici, danza, opere liriche e operette, Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze, proposte per la scuola e per i più piccoli, oltre a un ricco programma di eventi collaterali.
Prosa: posto fisso, scelta libera e focus tematici
La Stagione di Prosa si inaugura il 16 ottobre con la prima nazionale de L’uomo la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, regia di Roberto Valerio. Per i nuovi abbonati sono disponibili:
- Abbonamento a posto fisso (a 8 o 4 spettacoli);
- Abbonamento a scelta – Album rosso, per un percorso personalizzato;
- Teatro Insieme, pensato per le famiglie, con recite preserali o nel weekend;
- Soggetto Donna, focus su grandi interpreti come Lella Costa e Drusilla Foer.
Scelte differenti per stili e orari, con l’obiettivo di avvicinare pubblici diversi e rendere l’esperienza teatrale flessibile e accessibile.
Musica: novità “Classico” e “Fortissimo” + “Nota Bene”
Per la Musica arrivano nuove formule tematiche:
- Classico: tre concerti monografici dedicati ad altrettanti Giganti della Musica;
- Fortissimo: quattro pilastri del concertismo mondiale in dialogo con capolavori della storia della musica.
Resta la formula tradizionale a 8 o 4 concerti, che include l’ingresso al nuovo format “Nota Bene. Lezioni di Musica e Storia”, in programma la domenica mattina: un percorso di avvicinamento all’ascolto, con esecuzione di grandi pagine e guida a cura del direttore artistico Paolo Cascio.
Opera, Operetta e Danza: capisaldi e grandi stelle
Tre le tipologie per Opera, Operetta e Danza:
- Abbonamento Opera: i capolavori Il barbiere di Siviglia e Il trovatore, produzioni del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
- Operette e altri incanti: La vedova allegra di Franz Lehár, La Bajadera di Emmerich Kálmán e lo spettacolo natalizio Together at Christmas con i celebri The Swingle Singers;
- Danza: l’attesissimo Force of Nature di Natalia Osipova e Romeo e Giulietta (coreografia Jean-Christophe Maillot, musiche di Sergej Prokof’ev), interpretato dai Les Ballets de Monte-Carlo.
Una proposta che abbraccia tradizione e contemporaneità, con grandi interpreti internazionali.
Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze
Completa il quadro l’abbonamento alle Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze: otto conferenze la domenica mattina, realizzate in collaborazione con Editori Laterza, per un pubblico curioso e desideroso di approfondimento.
Vantaggi, agevolazioni e G teatrocard
Tutti gli abbonati ricevono gratuitamente la G teatrocard, che consente sconti su altri spettacoli non compresi nella formula scelta. Sono previste agevolazioni per i giovani fino a 26 anni non compiuti e per gli under 65 (Prosa, Abbonamento Album Rosso), a sostegno di un teatro inclusivo.
Come abbonarsi e orari biglietteria
- Gli abbonamenti possono essere sottoscritti in biglietteria o online dall’homepage del sito www.teatroudine.it.
- Biglietteria – orari fino al 1° ottobre 2025: martedì–sabato 9.30–12.30 e 16.00–19.00; chiuso nei festivi e il lunedì.
- Informazioni: 0432 248418 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00); biglietteria@teatroudine.it
