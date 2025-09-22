Teatro Nuovo Udine: via all’ultima fase degli abbonamenti 2025/26

Udine, 22 settembre 2025 – Entra nel vivo l’ultima fase della Campagna abbonamenti per la 29ª Stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Da sabato 20 settembre è aperta la finestra dedicata ai nuovi abbonati, che potranno scegliere fra 17 tipologie per un cartellone con oltre sessanta eventi: musical, commedie contemporanee e grandi classici, musica sinfonica e recital pianistici, danza, opere liriche e operette, Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze, proposte per la scuola e per i più piccoli, oltre a un ricco programma di eventi collaterali.

Prosa: posto fisso, scelta libera e focus tematici

La Stagione di Prosa si inaugura il 16 ottobre con la prima nazionale de L’uomo la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, regia di Roberto Valerio. Per i nuovi abbonati sono disponibili:

Abbonamento a posto fisso (a 8 o 4 spettacoli );

(a o ); Abbonamento a scelta – Album rosso , per un percorso personalizzato ;

, per un ; Teatro Insieme , pensato per le famiglie , con recite preserali o nel weekend ;

, pensato per le , con recite o nel ; Soggetto Donna, focus su grandi interpreti come Lella Costa e Drusilla Foer.

Scelte differenti per stili e orari, con l’obiettivo di avvicinare pubblici diversi e rendere l’esperienza teatrale flessibile e accessibile.

Musica: novità “Classico” e “Fortissimo” + “Nota Bene”

Per la Musica arrivano nuove formule tematiche:

Classico : tre concerti monografici dedicati ad altrettanti Giganti della Musica ;

: dedicati ad altrettanti ; Fortissimo: quattro pilastri del concertismo mondiale in dialogo con capolavori della storia della musica.

Resta la formula tradizionale a 8 o 4 concerti, che include l’ingresso al nuovo format “Nota Bene. Lezioni di Musica e Storia”, in programma la domenica mattina: un percorso di avvicinamento all’ascolto, con esecuzione di grandi pagine e guida a cura del direttore artistico Paolo Cascio.

Opera, Operetta e Danza: capisaldi e grandi stelle

Tre le tipologie per Opera, Operetta e Danza:

Abbonamento Opera : i capolavori Il barbiere di Siviglia e Il trovatore , produzioni del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ;

: i capolavori e , ; Operette e altri incanti : La vedova allegra di Franz Lehár , La Bajadera di Emmerich Kálmán e lo spettacolo natalizio Together at Christmas con i celebri The Swingle Singers ;

: di , di e lo spettacolo natalizio con i celebri ; Danza: l’attesissimo Force of Nature di Natalia Osipova e Romeo e Giulietta (coreografia Jean-Christophe Maillot, musiche di Sergej Prokof’ev), interpretato dai Les Ballets de Monte-Carlo.

Una proposta che abbraccia tradizione e contemporaneità, con grandi interpreti internazionali.

Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze

Completa il quadro l’abbonamento alle Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze: otto conferenze la domenica mattina, realizzate in collaborazione con Editori Laterza, per un pubblico curioso e desideroso di approfondimento.

Vantaggi, agevolazioni e G teatrocard

Tutti gli abbonati ricevono gratuitamente la G teatrocard, che consente sconti su altri spettacoli non compresi nella formula scelta. Sono previste agevolazioni per i giovani fino a 26 anni non compiuti e per gli under 65 (Prosa, Abbonamento Album Rosso), a sostegno di un teatro inclusivo.

Come abbonarsi e orari biglietteria

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti in biglietteria o online dall’ homepage del sito www.teatroudine.it .

o dall’ del sito . Biglietteria – orari fino al 1° ottobre 2025 : martedì–sabato 9.30–12.30 e 16.00–19.00 ; chiuso nei festivi e il lunedì .

: ; nei festivi e il . Informazioni: 0432 248418 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00); biglietteria@teatroudine.it

