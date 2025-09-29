Tumore al seno, parte la campagna “Sostieni la ricerca” nei supermercati Despar

Un’alleanza tra sanità, ricerca, volontariato e impresa si traduce in un progetto concreto per la lotta al tumore al seno. È stata presentata all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine la campagna di raccolta fondi “Sostieni la ricerca”, promossa da Despar Nord in collaborazione con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) e l’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos Onlus) di Udine.

Riccardi: “Impresa alleata della sanità”

Durante l’incontro, l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha sottolineato il valore della collaborazione: “Questa giornata dimostra quanto sia preziosa l’alleanza tra ricerca, volontariato, istituzioni e impresa. L’iniziativa di oggi ci ricorda che l’impresa non è un nemico ma un alleato, capace di contribuire alla crescita del sistema sanitario attraverso la responsabilità sociale”.

Riccardi ha richiamato l’importanza di rafforzare la fiducia nella scienza, di investire nella ricerca e di valorizzare modelli organizzativi che garantiscano qualità delle cure e umanizzazione dei percorsi terapeutici.

I numeri del tumore al seno in Friuli-Venezia Giulia

Il tumore al seno rappresenta la neoplasia maligna più diffusa tra le donne: in Italia, nel 2023, sono stati registrati oltre 55 mila nuovi casi, di cui circa 1.500 in Friuli-Venezia Giulia.

La nostra regione, tuttavia, si distingue per uno dei più alti tassi di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi: 89,4%, ben due punti sopra la media nazionale. Un dato che testimonia l’elevata qualità delle diagnosi e delle cure garantite dal sistema sanitario regionale.

Lo studio sul metiloma

I fondi raccolti saranno destinati a un innovativo studio sul metiloma, ossia l’insieme delle modifiche chimiche del DNA che influenzano lo sviluppo dei tumori. L’obiettivo è migliorare la precisione della diagnosi, personalizzare le terapie e prevedere la risposta ai farmaci, riducendo i tempi di individuazione e trattamento delle forme più aggressive.

Come partecipare alla campagna

Dal 1° al 31 ottobre 2025, in tutti i punti vendita Despar, Interspar ed Eurospar del Friuli-Venezia Giulia, i clienti potranno contribuire semplicemente arrotondando lo scontrino della spesa. L’intero ricavato sarà devoluto all’AsuFc per sostenere il progetto di ricerca.

Una tradizione di solidarietà

Quella di quest’anno è solo l’ultima tappa di un impegno pluriennale: negli ultimi 15 anni Despar Nord ha raccolto quasi 800 mila euro a favore di realtà sanitarie come il Burlo Garofolo di Trieste, il Cro di Aviano e diversi ospedali del territorio, oltre a 400 mila euro destinati ad associazioni di volontariato attive in Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook