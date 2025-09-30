Sunia Cgil: “Servono fondi e case pubbliche per fermare l’emergenza sfratti”

Nel 2024 in Italia sono stati emessi oltre 40mila sfratti, di cui ben 30mila per morosità, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. Le richieste di esecuzione hanno raggiunto quota 81mila, con una crescita a doppia cifra (+10%). Numeri che, secondo il Sunia Cgil, confermano la gravità del disagio abitativo che colpisce sempre più famiglie.

La situazione in Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia non sfugge a questo trend. Nel 2024 sono stati 683 gli sfratti emessi, in aumento del 3,5% rispetto al 2023. Anche qui prevalgono i casi di morosità (492, pari al 72%). Crescono le richieste di esecuzione, arrivate a 1.113 (+5,6%). L’unico dato in calo riguarda gli sfratti effettivamente eseguiti, che sono stati 312, con un -13,6% su base annua.

Il quadro provinciale

A livello territoriale, la provincia di Gorizia registra l’impennata più preoccupante: +58,5% nei provvedimenti di sfratto, +34,1% nelle richieste di esecuzione e +25% negli sfratti eseguiti. Seguono i dati di Trieste, con un aumento del 3,2% dei provvedimenti e del 30,5% delle richieste, mentre calano del 16% le esecuzioni. Più incoraggiante la situazione nelle province di Udine e Pordenone, dove tutti gli indicatori risultano in diminuzione: -3,5% a Udine e -0,7% a Pordenone per gli sfratti, -17,6% e -12,3% per le richieste, -13% e -21,2% per gli sfratti eseguiti.

Le critiche al Governo

Per Renato Kneipp, segretario regionale del Sunia Cgil, i dati sono inequivocabili: “La lotta al disagio abitativo è una delle grandi priorità per il Paese e per la nostra regione. Servono interventi immediati per affrontare le situazioni più drammatiche e una strategia di lungo periodo che garantisca il diritto alla casa”. Kneipp accusa il Governo Meloni di non aver dato risposte concrete: “Si limitano a propagandare piani casa inesistenti, mentre hanno azzerato i fondi per l’affitto e l’edilizia pubblica resta del tutto insufficiente, con oltre un milione di famiglie in povertà assoluta”.

Le priorità per il futuro

Il Sunia indica tre linee di azione prioritarie:

rifinanziare i fondi per il sostegno agli affitti e la morosità incolpevole con la prossima legge di bilancio;

per il sostegno agli affitti e la morosità incolpevole con la prossima legge di bilancio; incrementare l’offerta di edilizia residenziale pubblica , anche attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente;

, anche attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente; introdurre misure fiscali che incentivino il canone concordato e le locazioni di lungo periodo, limitando allo stesso tempo il fenomeno degli affitti brevi nelle città turistiche.

“Solo così – conclude Kneipp – sarà possibile costruire una nuova politica dell’abitare, basata su investimenti pubblici, rigenerazione urbana, sostenibilità sociale e ambientale, per città più accoglienti e inclusive”.

