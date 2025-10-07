Il Friuli-Venezia Giulia conquista Chicago: successo al Vinitaly Usa

Il Vinitaly Usa di Chicago si conferma una vetrina internazionale di grande rilievo per i produttori del Friuli-Venezia Giulia, che quest’anno registrano una presenza record e un’accoglienza più che positiva.

Cresce la presenza delle aziende friulane

“Gli scambi sono importanti e le sensazioni molto positive”, ha commentato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, direttamente dalla metropoli dell’Illinois dove è in corso la rassegna organizzata da Veronafiere e dedicata al mercato nordamericano.

Il Friuli-Venezia Giulia, presente attraverso Ersa, è passato da 6 a 25 aziende partecipanti, un segnale chiaro dell’interesse crescente verso il mercato statunitense e della capacità del comparto vitivinicolo regionale di competere su scala globale.

Tra eleganza e tipicità, i vini del Fvg conquistano Chicago

Negli spazi del Navy Pier di Chicago, la collettiva del Fvg ha proposto tre masterclass d’alto profilo, dedicate alle caratteristiche uniche dei vini regionali.

Il master sommelier Jim Bube ha condotto una degustazione sull’eleganza dei bianchi friulani, mentre Richard Hanauer ha guidato un approfondimento sulla forza e tipicità dei vitigni autoctoni.

In serata è stato Jesse Becker a raccontare come terroir e microclimi contribuiscano a plasmare l’unicità dei vini del Friuli-Venezia Giulia, rafforzando l’immagine della regione come territorio d’eccellenza.

Un settore che guarda oltre i dazi

Zannier ha sottolineato che “il problema dei dazi non è tanto la loro entità, quanto l’incertezza sulla percentuale di impatto; una volta stabilizzata, può essere gestita”.

Un messaggio di fiducia, quindi, per un comparto che punta sull’alta qualità e sulla distintività del prodotto per consolidare la propria presenza nel mercato americano.

Prossima tappa: Unidoc Fvg a New York

Grande attesa anche per l’appuntamento promozionale di New York, interamente dedicato a Unidoc Fvg.

“L’interesse è molto forte, con ben 500 buyer iscritti”, ha evidenziato Zannier. L’evento si terrà mercoledì al Bryant Park Grill, a partire dalle 11 ora locale, e rappresenterà un ulteriore momento di confronto e promozione per i produttori friulani, pronti a consolidare la propria presenza oltreoceano.

