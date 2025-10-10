Assunzioni stabili nel 4° trimestre in FVG, ma il 55% delle imprese non trova personale

Circa 10mila assunzioni a ottobre e 25.920 nel trimestre ottobre–dicembre in Friuli-Venezia Giulia. Secondo il Bollettino Excelsior-Unioncamere elaborato per il territorio dal Centro studi Cciaa Pn-Ud, il trend resta sostanzialmente stabile: –10 ingressi rispetto a ottobre 2024 e +70 sul trimestre omologo. Un equilibrio che conferma la tenuta della domanda di lavoro in regione.

Dove si concentrano le opportunità

Le nuove assunzioni si concentrano per il 64% nei servizi e per il 58% nelle imprese sotto i 50 addetti, segno di un tessuto produttivo dove la piccola impresa continua a svolgere un ruolo chiave nell’occupazione locale.

I numeri per settore

A ottobre il primario programma circa 530 ingressi, l’industria 3.030 e i servizi 6.440. La dinamica tendenziale è piatta: –40 posizioni nell’industria e +30 nei servizi rispetto a ottobre 2024.

A trainare le entrate:

Alloggio e ristorazione / servizi turistici: 1.730

Commercio: 1.400

Servizi alla persona: 1.240

Costruzioni: 860

Servizi operativi di supporto a imprese e persone: 840

Il nodo competenze: mismatch sempre elevato

La difficoltà di reperimento resta il principale freno: in 55 casi su 100 le imprese prevedono di non trovare i profili desiderati. La criticità è massima tra dirigenti e professioni ad alta specializzazione (60,1%).

Figure più scarse:

Specialisti nelle scienze della vita: 85,2% di difficoltà

di difficoltà Tecnici della salute: 76%

Tecnici in area ingegneristica: 71%

Tra gli impiegati, sono particolarmente carenti le professioni dei servizi sanitari e sociali (84,8%).

Sul versante operai specializzati, faticano a reperire:

Addetti a costruzioni e manutenzione strutture edili: 84,4%

Fabbri, ferrai, costruttori di utensili: 82,7%

Oltre il 75% di difficoltà anche per meccanici, montatori, riparatori, manutentori di macchine, fonditori e saldatori, addetti alle rifiniture edili, agricoltori e operai agricoli specializzati.

Tipologie contrattuali e target

Le imprese prevedono il 21% di contratti stabili (tempo indeterminato o apprendistato) e il 79% a termine. Focus inclusione: il 34% delle posizioni è rivolto a under 30, mentre il 28% potrà essere coperto da persone immigrate.

Parole chiave per candidarsi con successo: qualifiche tecniche aggiornate, certificazioni, soft skill (problem solving, flessibilità, lavoro in team) e competenze digitali.

Cosa significa per il mercato del lavoro FVG

La combinazione domanda stabile + mismatch alto racconta una regione che assume ma non sempre trova: riqualificazione, formazione tecnica e sanitaria, orientamento mirato e politiche attive restano decisive per trasformare le entrate previste in entrate effettive. Per le imprese, investire su employer branding, upskilling/reskilling e percorsi di apprendistato può ridurre i tempi di ricerca e aumentare la retention.

