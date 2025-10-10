Economia & Lavoro
Assunzioni stabili nel 4° trimestre in FVG, ma il 55% delle imprese non trova personale
In FVG a ottobre previste 10mila assunzioni (25.920 nel trimestre). Stabilità su base annua, ma 55% delle imprese ha difficoltà nel reperire profili, specie tecnici e sanitari
Circa 10mila assunzioni a ottobre e 25.920 nel trimestre ottobre–dicembre in Friuli-Venezia Giulia. Secondo il Bollettino Excelsior-Unioncamere elaborato per il territorio dal Centro studi Cciaa Pn-Ud, il trend resta sostanzialmente stabile: –10 ingressi rispetto a ottobre 2024 e +70 sul trimestre omologo. Un equilibrio che conferma la tenuta della domanda di lavoro in regione.
Dove si concentrano le opportunità
Le nuove assunzioni si concentrano per il 64% nei servizi e per il 58% nelle imprese sotto i 50 addetti, segno di un tessuto produttivo dove la piccola impresa continua a svolgere un ruolo chiave nell’occupazione locale.
I numeri per settore
A ottobre il primario programma circa 530 ingressi, l’industria 3.030 e i servizi 6.440. La dinamica tendenziale è piatta: –40 posizioni nell’industria e +30 nei servizi rispetto a ottobre 2024.
A trainare le entrate:
- Alloggio e ristorazione / servizi turistici: 1.730
- Commercio: 1.400
- Servizi alla persona: 1.240
- Costruzioni: 860
- Servizi operativi di supporto a imprese e persone: 840
Il nodo competenze: mismatch sempre elevato
La difficoltà di reperimento resta il principale freno: in 55 casi su 100 le imprese prevedono di non trovare i profili desiderati. La criticità è massima tra dirigenti e professioni ad alta specializzazione (60,1%).
Figure più scarse:
- Specialisti nelle scienze della vita: 85,2% di difficoltà
- Tecnici della salute: 76%
- Tecnici in area ingegneristica: 71%
Tra gli impiegati, sono particolarmente carenti le professioni dei servizi sanitari e sociali (84,8%).
Sul versante operai specializzati, faticano a reperire:
- Addetti a costruzioni e manutenzione strutture edili: 84,4%
- Fabbri, ferrai, costruttori di utensili: 82,7%
- Oltre il 75% di difficoltà anche per meccanici, montatori, riparatori, manutentori di macchine, fonditori e saldatori, addetti alle rifiniture edili, agricoltori e operai agricoli specializzati.
Tipologie contrattuali e target
Le imprese prevedono il 21% di contratti stabili (tempo indeterminato o apprendistato) e il 79% a termine. Focus inclusione: il 34% delle posizioni è rivolto a under 30, mentre il 28% potrà essere coperto da persone immigrate.
Parole chiave per candidarsi con successo: qualifiche tecniche aggiornate, certificazioni, soft skill (problem solving, flessibilità, lavoro in team) e competenze digitali.
Cosa significa per il mercato del lavoro FVG
La combinazione domanda stabile + mismatch alto racconta una regione che assume ma non sempre trova: riqualificazione, formazione tecnica e sanitaria, orientamento mirato e politiche attive restano decisive per trasformare le entrate previste in entrate effettive. Per le imprese, investire su employer branding, upskilling/reskilling e percorsi di apprendistato può ridurre i tempi di ricerca e aumentare la retention.
