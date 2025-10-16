Incendio a San Giorgio: distrutto il nuovo tendone della Sangiorgina

Un incendio ha distrutto il nuovo tendone della società sportiva Sangiorgina, a San Giorgio di Nogaro, causando un pesante danno per la piccola realtà locale. Il rogo è divampato intorno alle 15 di martedì 14 ottobre, quando il custode, arrivato al campo Colavin di via Carnia 26, ha notato del fumo provenire dal retro del capanno degli attrezzi.

Il nuovo tendone appena acquistato

Solo due settimane fa la Sangiorgina aveva acquistato un tendone nuovo di zecca, destinato a sostituire quello danneggiato due estati fa. Sotto la struttura doveva tenersi, domenica 19 ottobre, il primo raggruppamento stagionale dei Piccoli Amici e dei Primi Calci. Il materiale, composto da due bancali con i tubi e il telo, è andato completamente distrutto.

Fiamme e sospetti di vandalismo

Il custode ha tentato di spegnere l’incendio, ma il contenuto era già irrimediabilmente annerito. Secondo il presidente Massimo Venturini, è difficile pensare a un evento casuale:

“La zona è frequentata da ragazzi che scavalcano, entrano abusivamente sul sintetico, tagliano la rete… Probabilmente una bravata.”

Un duro colpo per la società, che ora valuta una raccolta fondi per ripristinare la situazione.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto e stanno verificando le cause del rogo. La comunità di San Giorgio esprime solidarietà alla Sangiorgina, da sempre punto di riferimento per tanti giovani sportivi.

