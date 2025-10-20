Roberti incontra l’ambasciatore di Spagna, rafforzati i legami tra Trieste e Madrid

Un incontro all’insegna della diplomazia e della cooperazione quello che si è svolto questa mattina nel Palazzo della Regione a Trieste, dove l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, su delega del governatore Massimiliano Fedriga, ha accolto l’ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios.

Dialogo su economia, sviluppo e occupazione

Durante il cordiale colloquio, le parti hanno affrontato numerosi temi di interesse comune, con particolare attenzione alle politiche economiche, alle strategie di sviluppo territoriale e alle opportunità occupazionali. È stata inoltre condivisa una riflessione sul ruolo delle istituzioni locali nel rafforzare i rapporti bilaterali tra i due Paesi, favorendo collaborazioni concrete e durature.

Un ponte tra culture e territori

Nel corso dell’incontro, Roberti e Fernández-Palacios hanno evidenziato come le relazioni tra Spagna e Friuli-Venezia Giulia possano rappresentare un modello virtuoso di integrazione europea, capace di valorizzare identità culturali e linguistiche nel rispetto delle minoranze e delle diversità. L’assessore ha sottolineato che il dialogo con realtà internazionali costituisce un valore aggiunto per la crescita regionale, soprattutto in un momento storico che richiede sinergie istituzionali e capacità di fare rete.

Il dono simbolico della Regione

Al termine del colloquio, l’assessore Roberti ha donato all’ambasciatore la spilla ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, simbolo di accoglienza e di appartenenza a una comunità che guarda all’Europa con spirito di collaborazione e apertura.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook