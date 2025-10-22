Camino al Tagliamento, inaugurati i nuovi spazi della scuola primaria

È stata inaugurato oggi 22 ottobre l’ampliamento della scuola primaria di Camino al Tagliamento, un intervento atteso da anni e salutato con entusiasmo da istituzioni, insegnanti, famiglie e alunni. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di tutti gli 81 bambini delle cinque classi dell’Istituto comprensivo di Codroipo, erano presenti l’assessore regionale alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi, il sindaco Nicola Locatelli, la dirigente scolastica Erminia Salvador, rappresentanti dei Comuni del territorio e l’arcivescovo di Udine Riccardo Lamba, che ha impartito la benedizione inaugurale insieme al parroco don Maurizio Zenarola.

Una struttura moderna e funzionale

L’intervento ha portato alla realizzazione di un nuovo edificio su due piani, retrostante il corpo principale della scuola, in sostituzione di una precedente struttura a un solo piano.

Al piano terra trovano spazio una nuova mensa e un’ aula polifunzionale ;

Si tratta di un’opera del valore complessivo di circa 2 milioni di euro, di cui 300 mila euro a carico del Comune e il resto finanziato grazie a fondi regionali: 732 mila euro nel 2013, 166 mila nel 2017 e 750 mila nel 2023, frutto della costante collaborazione tra Comune e Regione.

A seguito della violenta grandinata del 2023, la scuola è stata oggetto anche del rifacimento del tetto con fondi della Protezione civile, completando un percorso di ammodernamento iniziato oltre dieci anni fa.

Riccardi: “Scuola e salute, i due pilastri del futuro”

Nel suo intervento, l’assessore Riccardi ha sottolineato il valore sociale e umano del progetto: “Quando una comunità, anche piccola, perde la sua scuola, rischia di perdere la propria vitalità. La scuola è il cuore che tiene unito un paese, perché permette di costruire il futuro su valori condivisi”.

Riccardi ha inoltre ricordato come scuola e sanità rappresentino “i due pilastri su cui si fonda il futuro di un Paese”, poiché entrambi hanno al centro il capitale umano: “Senza valorizzare insegnanti e operatori, non possiamo costruire comunità solide”.

Unica scuola pubblica del territorio comunale, la primaria di Camino al Tagliamento è un presidio educativo e sociale fondamentale, affiancato dalla presenza di una scuola dell’infanzia paritaria. “Oggi – ha concluso Riccardi – diamo a questi bambini e ai loro docenti una struttura che non è solo funzionale, ma anche un segno tangibile della fiducia nel futuro delle nostre comunità”.

