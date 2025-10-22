Nasce Appsoc.it, una rete digitale di eventi per vivere il FVG

Nasce Appsoc.it, una piattaforma digitale innovativa pensata per mettere in rete eventi, associazioni e comunità locali del Friuli-Venezia Giulia. Il progetto, promosso dalla Comunità di Montagna del Gemonese (capofila) e dalla Comunità Collinare del Friuli, è stato presentato ieri sera al castello di Colloredo di Monte Albano, alla presenza dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: creare connessioni tra realtà sociali, culturali e sportive, valorizzando le risorse del territorio attraverso la tecnologia.

Zilli: “Un esempio virtuoso di innovazione digitale”

“Il nostro territorio è ricco di associazioni, eventi e momenti di aggregazione – ha sottolineato l’assessore Zilli – e metterli in rete sfruttando le nuove tecnologie è fondamentale per promuovere crescita e collaborazione tra le realtà locali”.

Zilli ha definito Appsoc.it “un esempio virtuoso di innovazione digitale applicata alla vita delle comunità”, sottolineando come lo strumento permetta a Comuni e associazioni di programmare le proprie attività in modo coordinato, creando sinergie e rafforzando il tessuto sociale.

Una rete per la coesione e la partecipazione

“La tecnologia può essere un’alleata della coesione sociale e della partecipazione” ha aggiunto Zilli, evidenziando come il progetto sia “nato dal basso” e reso possibile dal lavoro condiviso di chi crede nel futuro dei paesi del Friuli-Venezia Giulia.

Grazie al sostegno regionale, Appsoc.it potrà crescere e diventare un punto di riferimento per cittadini, turisti e appassionati, che potranno così scoprire eventi, attività e iniziative in modo semplice e immediato.

Sinergia tra istituzioni e comunità

L’assessore ha inoltre ringraziato Alessandro Marangoni, presidente della Comunità di Montagna del Gemonese, e Luigino Bottoni, presidente della Comunità Collinare del Friuli, per l’impegno nel promuovere la collaborazione istituzionale e territoriale: “Hanno saputo cogliere l’opportunità di trasformare una valida idea in una risorsa concreta per la comunità”.

Zilli ha infine augurato “buon lavoro a tutti i protagonisti di Appsoc.it”, auspicando che la piattaforma “possa arricchirsi di nuovi contenuti e diventare sempre più utile e accessibile a chi vive e ama il nostro territorio”.

