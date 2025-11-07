Paura al Rally Alpi Orientali: spara colpi in aria durante la gara a Prepotto

Momenti di paura sabato 26 ottobre a Prepotto, nel corso del Rally Alpi Orientali Historic. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe puntato una pistola contro le auto in corsa ed esploso alcuni colpi in aria, probabilmente nel tentativo di ostacolare lo svolgimento della gara.

Diverse persone, impaurite dagli spari e dalla vista dell’arma, hanno immediatamente chiamato il 112, segnalando la presenza di un individuo armato che stava seminando il panico tra pubblico e concorrenti.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto è intervenuta una pattuglia del pronto intervento dei carabinieri, ma al loro arrivo l’uomo si era già allontanato. La situazione è tornata alla calma solo dopo alcuni minuti di tensione, con il pubblico ancora scosso per l’accaduto.

Nei giorni successivi, i militari della stazione di Cividale del Friuli hanno raccolto testimonianze, analizzato video e ascoltato diversi presenti, riuscendo in breve tempo a identificare il presunto responsabile.

Una pistola scacciacani, ma tanta paura

Dalla ricostruzione degli inquirenti è emerso che l’arma utilizzata era una pistola scacciacani, priva di proiettili veri ma perfettamente capace di intimidire chi la vede. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno sequestrato la pistola e altre due armi ad aria compressa, tra cui un fucile, tutte di libera vendita.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e accensioni ed esplosioni pericolose.

Le indagini continuano

Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire le motivazioni del gesto, che ha suscitato grande spavento e indignazione nella comunità di Prepotto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha evidenziato come un comportamento irresponsabile possa trasformare un evento sportivo in un momento di paura collettiva.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione, mentre gli organizzatori del Rally hanno espresso solidarietà ai partecipanti e ai cittadini, ringraziando i carabinieri per la tempestiva azione.

