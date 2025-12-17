Gioco d’azzardo a Udine, stretta sugli orari dal 2026: nuove regole per tutelare giovani e anziani

Udine avvia un percorso strutturato di prevenzione contro il gioco d’azzardo, introducendo regole più attente all’impatto sociale del fenomeno. Con un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Alberto Felice De Toni, il Comune definisce nuovi orari di funzionamento per le sale giochi e per gli apparecchi con vincita in denaro presenti in bar, tabaccherie e altri esercizi pubblici.

Il provvedimento, predisposto dal SUAP su proposta del vicesindaco Alessandro Venanzi e pubblicato all’Albo Pretorio, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

Un intervento in linea con la normativa regionale

L’ordinanza rappresenta un adeguamento necessario alla Legge regionale n. 1 del 2014, che assegna ai Comuni un ruolo attivo nella prevenzione e nel contrasto del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA).

Udine sceglie così una strada graduale ma chiara, avviando una regolazione del settore che punta a ridurre l’esposizione al gioco nelle fasce orarie più sensibili, senza introdurre divieti assoluti ma intervenendo in modo mirato e coerente.

Numeri che preoccupano: il fenomeno è in crescita

I dati confermano la necessità di un’azione concreta. Nel 2023, in Friuli-Venezia Giulia, i Servizi per le Dipendenze hanno seguito 503 persone affette da DGA, di cui 165 nuovi utenti, con un aumento del 31% rispetto all’anno precedente.

Una parte consistente del fenomeno, tra il 35 e il 40% dei casi regionali, riguarda il territorio dell’ex provincia di Udine. Il gioco patologico colpisce soprattutto giovani, giovani adulti e popolazione anziana, categorie considerate più vulnerabili e più esposte ai rischi di dipendenza.

Le fasce orarie più a rischio

Nel definire le nuove regole, l’Amministrazione comunale ha lavorato in stretta collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale dell’ASU Friuli Centrale, che ha individuato alcune fasce orarie particolarmente critiche.

In particolare, l’orario 12.30–14.30 risulta più sensibile per i giovani in età scolastica, mentre la fascia 18.00–20.00 è quella in cui si registra una maggiore frequentazione dei locali da parte di giovani lavoratori e persone che vivono condizioni di fragilità o solitudine.

Pause obbligatorie e limiti di esercizio

Sulla base di queste indicazioni, l’ordinanza introduce due pause obbligatorie del gioco , dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 20.00 .

, dalle e dalle . Le sale giochi potranno continuare a operare fino a 13 ore al giorno , nella fascia compresa tra le 7.00 del mattino e l’1.00 di notte .

potranno continuare a operare , nella fascia compresa tra le . Negli altri esercizi, gli apparecchi con vincita in denaro potranno funzionare per un massimo di 8 ore giornaliere, tra le 9.00 e le 23.00, sempre nel rispetto delle pause previste.

Obblighi per gli esercenti e sistema sanzionatorio

Durante le fasce di sospensione, tutti gli apparecchi dovranno essere effettivamente spenti tramite interruttore elettrico, impedendone l’utilizzo. Inoltre, sarà obbligatorio esporre cartelli chiari e ben visibili, all’interno e all’esterno dei locali, con l’indicazione degli orari di apertura o di funzionamento.

Il mancato rispetto degli orari comporterà sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, mentre la mancata esposizione dei cartelli sarà punita con multe da 250 a 1.500 euro. In caso di violazioni ripetute, è prevista anche la sospensione dell’attività da 10 a 60 giorni.

Il sindaco: “Una scelta di responsabilità”

«Questa ordinanza è un primo passo verso una maggiore attenzione alle persone e alle categorie più fragili – spiega il sindaco De Toni –. Adeguiamo la città al contesto normativo regionale e introduciamo orari meno attrattivi per giovani e anziani, con l’obiettivo di limitare lo stimolo al gioco e rafforzare una cultura della prevenzione, mettendo al centro la salute e il benessere della comunità».

