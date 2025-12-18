Esenzione ticket per disoccupati a Trieste: dal 2 al 18 gennaio sedi e orari Asugi per fare domanda

TRIESTE – Dal 2 al 18 gennaio sarà possibile richiedere il rilascio e il rinnovo delle esenzioni Eo2 per disoccupazione presso alcune sedi Cup e distrettuali Asugi. Lo comunica l’azienda sanitaria attraverso una nota ufficiale, indicando orari e strutture dedicate sul territorio triestino e provinciale.

Ospedali: Maggiore e Cattinara

All’Ospedale Maggiore le pratiche potranno essere presentate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. L’ufficio esenzioni sarà potenziato con due sportelli aggiuntivi.

All’Ospedale di Cattinara, invece, lo sportello Cup sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00, con uno sportello dedicato.

Distretti sanitari: orari ridotti

Nei distretti l’accesso sarà possibile con i seguenti orari:

Opicina : dal lunedì al giovedì, 13.00–15.00

: dal lunedì al giovedì, Aurisina : solo martedì, 8.30–11.30

: solo martedì, Muggia: lunedì e mercoledì, 12.00–15.00

Resta valido il percorso di accesso diretto presso la Direzione sanitaria di via Nordio per Microaree, Caritas e ICS, come già previsto da Asugi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook