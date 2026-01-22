Sicurezza sul lavoro, ASFO lancia “Ritorno al Sicuro”: il primo podcast sulla prevenzione

Si chiama “Ritorno al Sicuro” il primo podcast dell’Azienda Sanitaria dedicato ai temi della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Un progetto innovativo promosso dalla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Pordenone (SCPSAL) dell’ASFO, diretta da Claudia Luisa D’Alessandro, e realizzato in collaborazione con la Piattaforma Tecnica del Dipartimento di Prevenzione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione attraverso uno strumento moderno, accessibile e in grado di parlare a un pubblico ampio, superando i confini della comunicazione tradizionale.

Episodi tematici tra normativa, innovazione e testimonianze

Il podcast propone episodi di durata variabile, ognuno dedicato a specifici argomenti legati alla sicurezza sul lavoro. Come spiegano Ambra Lessi e Daniele Vacca, responsabili della regia tecnico-scientifica, ogni puntata affronta i temi attraverso contributi di professionisti del settore e testimonianze dirette di persone coinvolte in situazioni reali.

Non si tratta soltanto di spiegare norme e obblighi di legge: il racconto si concentra sulle persone, sulla prevenzione e sulle strategie pratiche per trasformare la sicurezza da semplice adempimento normativo a valore aziendale condiviso.

Un linguaggio accessibile per costruire un futuro più sicuro

All’interno delle puntate vengono esplorate normative, innovazioni tecnologiche e buone pratiche, con un approccio pensato per rendere i contenuti comprensibili, concreti e utili nella vita lavorativa quotidiana. L’obiettivo è costruire insieme un futuro in sicurezza, favorendo una maggiore consapevolezza e responsabilità condivisa.

Le prime puntate sono già disponibili e possono essere ascoltate tramite QR Code oppure attraverso il link dedicato, rendendo l’accesso immediato e semplice per tutti.

Il podcast come strumento di prevenzione quotidiana

Il podcast è uno strumento che accompagna, non impone. Può essere ascoltato mentre si cammina, si viaggia o si svolgono attività quotidiane. Offre libertà di fruizione: si può mettere in pausa, tornare indietro, riascoltare i passaggi più importanti e scegliere cosa ascoltare, quando e come farlo.

Questa modalità unisce immediatezza e profondità, permettendo di raggiungere un pubblico ampio ma anche di parlare in modo mirato a settori specifici del mondo del lavoro.

La visione dell’ASFO sulla comunicazione della sicurezza

“Considerata la versatilità e la capillarità di diffusione del podcast – conclude la dottoressa Claudia Luisa D’Alessandro – si è ritenuto opportuno adottare questo strumento, che favorisce un ascolto attivo e consapevole, per valorizzare e diffondere in modo efficace i temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo a una maggiore sensibilizzazione della comunità”.

Con “Ritorno al Sicuro”, l’ASFO sperimenta una nuova forma di comunicazione pubblica, mettendo al centro prevenzione, informazione e partecipazione.

