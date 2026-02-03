Lavoro nero e sicurezza: controlli a tappeto dei Carabinieri nel Pordenonese

Nuova e articolata operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pordenone, che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli sul rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività, condotta con il supporto dei militari dell’Arma Territoriale del Comando Provinciale, ha interessato numerosi comuni della provincia: Zoppola, Valvasone, Maniago, San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia e Aviano, compresa la frazione di Piancavallo.

Gli accertamenti si sono concentrati su tre settori ritenuti particolarmente sensibili — agricoltura, edilizia e pubblici esercizi — e hanno portato all’emissione di provvedimenti di sospensione, oltre a sanzioni amministrative e penali per un importo complessivo superiore ai 70 mila euro.

Agricoltura: lavoratori irregolari e carenze sulla sicurezza

Nel comparto agricolo, a Valvasone, i militari del NIL hanno disposto la sospensione di una ditta contoterzista dopo aver accertato la presenza di due lavoratori stranieri impiegati senza regolare contratto su un totale di dodici addetti.

Altri controlli effettuati in diverse aziende agricole della zona hanno fatto emergere gravi irregolarità legate alla mancata formazione del personale, all’assenza della sorveglianza sanitaria e alla carenza di misure di emergenza e primo soccorso, elementi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori.

Pubblici esercizi: bar e ristoranti nel mirino

A Zoppola, nel settore dei pubblici esercizi, i controlli hanno portato alla sospensione di un bar-sala slot risultato privo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per legge e indispensabile per individuare e prevenire i rischi sul luogo di lavoro.

Situazione ancora più grave a Piancavallo, dove un ristorante è stato sanzionato per aver impiegato quattro lavoratori “in nero”, oltre a irregolarità relative alla formazione obbligatoria e alla conservazione della documentazione sulla sicurezza.

Edilizia: sanzioni per mancanza della patente a crediti

Nel settore dell’edilizia, a Casarsa della Delizia, i Carabinieri del NIL hanno riscontrato che un’impresa operava nei cantieri senza la patente a crediti, introdotta dal decreto-legge 19/2024 come requisito indispensabile per poter lavorare. Anche in questo caso sono scattate sanzioni amministrative.

Controlli destinati a proseguire

L’operazione conferma il costante impegno dei Carabinieri del Lavoro di Pordenone nel contrasto al lavoro sommerso e nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Le verifiche, fanno sapere dall’Arma, proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro regolari e più sicure in tutti i settori produttivi della provincia.

