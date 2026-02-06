Trasporti marittimi Fvg, gara da 37 milioni: via al Trieste-Grado-Lignano diretto e al nuovo approdo di Duino

La Regione Friuli-Venezia Giulia compie un passo decisivo verso una mobilità marittima più efficiente e integrata. È stata infatti conclusa la gara per l’affidamento dei servizi stagionali di trasporto pubblico marittimo per il periodo 2026-2030, con un investimento complessivo di circa 37 milioni di euro.

A sottolineare la portata dell’intervento è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che evidenzia come, per la prima volta, i servizi vengano affidati con una procedura unica e pluriennale, superando una gestione frammentata e garantendo stabilità, programmazione e qualità del servizio.

Le grandi novità: Duino e il collegamento diretto Trieste-Grado-Lignano

Tra le novità più attese, spiccano l’attivazione dell’approdo di Duino e soprattutto il collegamento diretto senza trasbordo Trieste–Grado–Lignano, che permetterà di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza.

Grazie al nuovo assetto, Trieste e Lignano saranno collegate in meno di due ore e mezza di navigazione, offrendo una valida alternativa all’uso dell’auto lungo la costa e rafforzando il ruolo del trasporto marittimo come opzione sostenibile.

Accessibilità, ciclovie e tariffe

Il servizio sarà pienamente accessibile alle persone a ridotta mobilità e integrato con la rete delle ciclovie regionali, in particolare con la Trieste–Lignano–Venezia e l’Alpe Adria. Un’attenzione specifica è rivolta anche ai cicloturisti, con collegamenti pensati per facilitare l’intermodalità.

Sul fronte delle tariffe, per i residenti resteranno invariate rispetto al 2025, mentre per i non residenti saranno introdotte tariffe dedicate, in linea con le migliori pratiche delle principali località turistiche europee.

Gli operatori e la suddivisione dei lotti

Il primo lotto, dedicato ai servizi marittimi costieri (Trieste-Barcola-Grignano-Sistiana, Trieste-Sistiana-Duino-Monfalcone e Trieste-Grado-Lignano), è stato affidato alla Delfino Verde Navigazione S.r.l. di Trieste.

Il secondo lotto, relativo ai servizi marittimi lagunari sulle tratte Aquileia–Grado, Marano–Lignano e Lignano–Grado, è stato assegnato al raggruppamento delle società Saturno e Santa Maria S.a.S.. Una scelta che, come sottolinea Amirante, valorizza le competenze presenti sul territorio e garantisce continuità e qualità.

Collegamenti rafforzati e calendario 2026

Il primo lotto introduce anche nuove fermate a Porto Vivo e Topolini, l’estensione delle linee verso Duino e Sistiana e un miglior servizio per i cicloturisti. Il secondo lotto valorizza invece il sistema lagunare, attraversando aree di grande pregio naturalistico come Porto Buso, con una migliore integrazione degli orari.

Per la stagione 2026, i servizi saranno attivi tra aprile e ottobre, con calendari differenziati per le varie tratte e periodi aggiuntivi derivanti dalle offerte migliorative presentate in gara.

Una visione strategica per la costa del Fvg

“Questo nuovo sistema rafforza l’identità marittima del Friuli-Venezia Giulia – conclude Amirante – migliora l’accessibilità dei territori costieri e conferma la centralità della mobilità sostenibile nelle politiche regionali per lo sviluppo e la qualità della vita”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook