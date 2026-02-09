Case accessibili in Fvg, 11 milioni di euro dal Fesr per il Social Housing

La Regione Friuli-Venezia Giulia compie un passo concreto sul fronte dell’abitare sostenibile, inserendo una nuova priorità dedicata al Social Housing nella programmazione dei fondi europei Fesr 2021-2027. Il Partenariato del Programma regionale ha infatti approvato la modifica che consente di destinare 11 milioni di euro di risorse pubbliche a interventi per l’accesso ad abitazioni a prezzi contenuti.

Ad annunciarlo è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha sottolineato come questa revisione rappresenti non solo un adeguamento tecnico, ma una vera e propria scelta strategica per rispondere alle nuove esigenze sociali del territorio.

Nuova priorità Fesr per l’abitare sociale

La modifica al Programma regionale Pr-Fesr 2021-27 introduce una specifica priorità dedicata al Social Housing, in linea con l’obiettivo b.11, che mira a promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili.

In particolare, la Regione destinerà 4,4 milioni di euro di fondi europei, che grazie al cofinanziamento genereranno un volume complessivo di 11 milioni di euro di risorse pubbliche. Un investimento pensato per rafforzare politiche abitative capaci di coniugare sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accessibilità economica.

Un adeguamento nazionale che diventa opportunità

Come spiegato dall’assessore Zilli, l’intervento nasce dall’intesa sottoscritta lo scorso dicembre dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, che impegna le Regioni a destinare una quota aggiuntiva dei fondi europei al Social Housing, in coerenza con lo stato di avanzamento della programmazione.

“La Regione – ha evidenziato Zilli – ha voluto trasformare una necessità burocratica in una sfida strategica, facendo leva sulla solida esperienza già maturata nella collaborazione tra pubblico e privato”. Un modello che negli anni ha dimostrato efficacia nel rispondere in modo tempestivo e strutturato ai bisogni abitativi emergenti.

L’impegno del FVG sull’abitare sostenibile

L’Amministrazione regionale è già attiva da tempo sul fronte dell’abitare sostenibile, con interventi mirati a migliorare la qualità del patrimonio edilizio e a sostenere le fasce di popolazione più esposte alle difficoltà di accesso alla casa.

“Abbiamo accolto la richiesta di adeguamento del Programma europeo – ha aggiunto l’assessore – con la volontà di continuare a investire in un’attività sociale fondamentale, valorizzando la cooperazione territoriale e le sinergie tra istituzioni”.

I prossimi passaggi verso Bruxelles

Dopo l’ok del Partenariato, la modifica alla programmazione Fesr passerà ora all’esame del Comitato di Sorveglianza, chiamato ad approvare definitivamente il nuovo assetto del Programma. Successivamente, il documento sarà trasmesso alla Commissione Europea per l’approvazione finale.

Un iter che apre la strada a nuovi interventi concreti per il Social Housing in Friuli-Venezia Giulia, rafforzando il ruolo della Regione nelle politiche europee per la casa e l’inclusione sociale.

