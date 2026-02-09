Trieste Airport tra i primi in Europa per crescita del traffico passeggeri nel 2025

Airport Council International (ACI) Europe ha pubblicato la classifica dei top 5 aeroporti europei per crescita del traffico passeggeri nel 2025, confrontando i dati con quelli dell’anno precedente.

Nel 2025, il traffico passeggeri sulla rete aeroportuale europea è cresciuto del +4,4%, segnando un ritorno a modelli di crescita considerati “normalizzati” dopo la ripresa seguita alla pandemia di COVID-19. Secondo il report, questo incremento ha portato gli aeroporti europei ad accogliere 100 milioni di passeggeri in più, raggiungendo un nuovo record assoluto di 2,6 miliardi di passeggeri.

All’interno di questo scenario positivo, il report sul traffico aereo di ACI EUROPE per il 2025 conferma Trieste Airport (IATA: TRS), aeroporto del Friuli-Venezia Giulia, come secondo aeroporto in Europa per crescita del traffico passeggeri nella categoria dei medium airports.

Prosegue dunque la crescita dello scalo regionale, che a fine 2025 ha superato il record di 1.651.702 passeggeri, registrando una crescita del +136% rispetto al 2022.

Un risultato che, come sottolinea l’Amministratore Delegato di Trieste Airport, Fabio Gallo, è frutto di un lavoro condiviso:

“Questo risultato non è solo frutto dell’attività della società di gestione dell’aeroporto FVG, ma anche dell’impegno profuso da Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli altri enti territoriali per la promozione e lo sviluppo del territorio di riferimento.”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook