La Camera di Commercio di Pordenone-Udine apre le porte ai giovani talenti con un nuovo concorso pubblico dedicato ai laureati under 30. L’iniziativa punta a rafforzare il ricambio generazionale all’interno dell’ente e a potenziare le competenze tecniche al servizio del sistema economico locale.

Il bando prevede l’assunzione di una figura altamente qualificata attraverso un contratto di apprendistato di alta professionalità della durata di 36 mesi, con la prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato al termine del percorso.

Un’opportunità per giovani laureati tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto

La procedura selettiva è rivolta a giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano un forte legame con il territorio. Possono infatti partecipare:

candidati residenti o domiciliati in Friuli-Venezia Giulia o Veneto;

oppure laureati presso università o facoltà con sede nelle due regioni.

L’obiettivo è quello di valorizzare competenze e professionalità formate nel territorio, rafforzando il rapporto tra istituzioni, università e sistema economico locale.

Come partecipare al concorso

I dettagli completi della selezione sono disponibili nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito della Camera di Commercio di Pordenone-Udine e all’Albo camerale online.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale governativo InPA, accedendo con:

SPID

CIE

CNS

Il termine ultimo per inviare la domanda è fissato alle ore 23.59 del 4 aprile 2026.

Il profilo ricercato: funzionario esperto nei servizi anagrafici

Il concorso è finalizzato alla selezione di un Funzionario per i servizi anagrafici e di regolazione del mercato, con particolare specializzazione come Esperto in Servizi Anagrafici, Pubblicità Legale e Fascicolo Informatico.

Si tratta di un ruolo strategico per l’attività della Camera di Commercio, che richiede competenze tecniche e giuridico-amministrative. Il nuovo funzionario sarà coinvolto in attività fondamentali per il funzionamento del sistema economico locale, tra cui:

gestione dei dati delle imprese;

trasparenza amministrativa;

digitalizzazione dei processi;

sviluppo e gestione del fascicolo informatico d’impresa.

Ambiti sempre più centrali nel processo di innovazione della pubblica amministrazione e competitività delle imprese.

Lauree richieste e valorizzazione dei titoli

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di una laurea in materie giuridico-economiche, secondo le classi di laurea indicate nel bando ufficiale.

La procedura concorsuale, basata su titoli ed esami, consentirà inoltre di valorizzare ulteriori percorsi accademici, esperienze professionali coerenti con il ruolo e altri titoli di merito rilevanti per l’attività prevista.

L’impostazione del concorso riflette la volontà dell’ente di puntare su profili ad alta qualificazione, capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale e della gestione dei dati pubblici.

Apprendistato di alta professionalità e prospettiva di stabilizzazione

La scelta del contratto di apprendistato di alta professionalità rappresenta una strategia sempre più diffusa nella pubblica amministrazione per favorire l’ingresso dei giovani.

Il percorso prevede 36 mesi di formazione e lavoro, con l’obiettivo di sviluppare competenze specialistiche direttamente all’interno dell’ente. Al termine del triennio è prevista la possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, offrendo quindi una concreta prospettiva di stabilità occupazionale.

