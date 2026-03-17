Udine rilancia il parco Desio: arena da 250 posti e nuovi spazi per eventi

Il parco Ardito Desio di Udine si prepara a cambiare volto con la realizzazione di una nuova arena all’aperto da 250 posti. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione completa della gradinata in cemento situata nell’area pubblica di via Lombardia, tra i Rizzi e il Villaggio del Sole.

L’intervento punta a restituire alla comunità uno spazio storico del quartiere, trasformandolo in un luogo moderno e funzionale, pensato per ospitare eventi, spettacoli e momenti di aggregazione.

Riqualificazione della storica tribuna

La gradinata, realizzata alla fine degli anni Ottanta come spazio per rappresentazioni artistiche, oggi non è più utilizzabile a causa della sua vetustà e di problemi legati alla sicurezza. Il progetto prevede una riqualificazione profonda, mantenendo la struttura esistente ma intervenendo su tutte le parti deteriorate.

Saranno infatti sostituite le vecchie sedute, ridisegnati i gradoni e migliorata l’accessibilità complessiva. I percorsi interni saranno più ampi e funzionali, con una nuova distribuzione dei posti che garantirà maggiore comfort e sicurezza. La capienza prevista è di circa 250 sedute singole.

Interventi tecnici e nuova illuminazione

I lavori comprenderanno numerosi interventi strutturali e di ammodernamento. Tra questi, la rimozione delle sedute esistenti e delle balaustre, il rifacimento delle superfici e l’installazione di nuovi parapetti e corrimano.

Particolare attenzione sarà dedicata anche agli accessi, con la realizzazione di nuovi collegamenti alla parte sottostante della tribuna. Inoltre, verranno installate sedute in materiali resistenti e durevoli, pensate per garantire lunga durata e comfort.

Un elemento centrale del progetto sarà la nuova illuminazione integrata, che renderà l’arena utilizzabile anche nelle ore serali, migliorando al tempo stesso sicurezza e fruibilità dell’area.

Un progetto inserito nella valorizzazione del parco

La riqualificazione della gradinata si inserisce in un percorso più ampio di rilancio del parco Ardito Desio, già interessato negli ultimi anni da importanti interventi. Tra questi spiccano la nuova copertura con adeguamento antisismico e la realizzazione dello skate park, sviluppato in collaborazione con la comunità degli skater locali.

Queste opere hanno contribuito a trasformare il parco in un punto di riferimento per il quartiere, rafforzando la sua funzione sociale e aggregativa.

Le dichiarazioni degli assessori

Secondo l’assessore alle opere pubbliche Ivano Marchiol, il progetto rappresenta un passo concreto verso una città più vicina ai cittadini: “Il Desio non sta solo cambiando volto, ma sta dando forma al diritto alla prossimità”. L’obiettivo è offrire spazi sicuri e moderni, facilmente raggiungibili, capaci di favorire la socialità a pochi minuti da casa.

Sulla stessa linea anche l’assessore alla cultura Federico Pirone, che sottolinea l’importanza di dotare ogni zona della città di strutture capaci di promuovere vita sociale, culturale e sportiva.

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