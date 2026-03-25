Aquileia unisce FVG e Puglia: nasce un ponte tra storia, cultura e futuro

Aquileia si consolida come luogo simbolico di incontro tra territori e culture, rafforzando il legame tra Friuli-Venezia Giulia e Puglia. È questo il messaggio emerso dal laboratorio di idee “Dal Salento ad Aquileia”, che ha visto la partecipazione del vicegovernatore Mario Anzil e dell’assessore regionale Barbara Zilli.

Durante l’incontro, è stato sottolineato come Aquileia rappresenti un punto di riferimento per il dialogo tra identità diverse, grazie alla sua storia e al suo patrimonio culturale. “Aquileia conferma la sua vocazione a essere luogo di relazione e trasmissione dei saperi”, hanno evidenziato gli esponenti regionali.

Aquileia crocevia di storia e identità

Nel suo intervento, Anzil ha ribadito il valore strategico del progetto, capace di mettere in relazione territori apparentemente lontani ma uniti da profonde radici culturali. Il Friuli-Venezia Giulia, definito come terra di confine e crocevia europeo, trova proprio nella cultura uno degli strumenti principali per rafforzare la propria identità.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo storico di Aquileia, descritta come un luogo in cui si intrecciano eredità romana, precristiana e patriarcale, con una capacità unica di diffondere tradizioni fino ad altre aree del Mediterraneo, come il Salento.

Collaborazione interregionale e nuove prospettive

L’assessore Zilli ha invece posto l’accento sulla collaborazione tra Friuli-Venezia Giulia e Puglia, definendo l’iniziativa un passaggio concreto verso obiettivi comuni in ambito culturale, storico e turistico.

Secondo Zilli, il lavoro del comitato scientifico potrà contribuire a riscoprire e valorizzare le radici di Aquileia, promuovendo un patrimonio identitario che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio. L’obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività culturale attraverso un approccio integrato tra ricerca e valorizzazione.

Tradizioni, ricerca e coinvolgimento dei giovani

Il laboratorio ha approfondito il rapporto tra tradizioni popolari, fonti storiche e pratiche culturali, articolandosi in momenti di confronto scientifico e dibattito. Sono state analizzate prospettive di ricerca e possibili sviluppi futuri, anche attraverso attività laboratoriali e progetti applicati.

Un ruolo centrale è stato attribuito alle associazioni culturali, considerate fondamentali nel collegare il mondo accademico con le nuove generazioni. Inoltre, è stato evidenziato il valore delle pratiche coreutiche popolari, riconosciute come strumenti di trasmissione della memoria e dell’identità.

Aquileia punto di riferimento per il patrimonio immateriale

In conclusione, Anzil e Zilli hanno ribadito come il progetto rappresenti una concreta occasione di crescita e cooperazione interregionale. L’iniziativa contribuisce a consolidare Aquileia come punto di riferimento per lo studio e la valorizzazione del patrimonio immateriale, rafforzando il suo ruolo nel panorama culturale nazionale e internazionale.

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