Gorizia lancia il nuovo corso Its: lavoro quasi garantito per i tecnici della logistica

A partire dall’anno accademico 2026/2027, Gorizia ospiterà un nuovo corso per tecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale, rafforzando ulteriormente il sistema degli Its in Friuli-Venezia Giulia. L’iniziativa, presentata dall’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, punta ad ampliare le opportunità per i giovani e a sostenere concretamente il tessuto economico locale.

Il percorso, inserito nell’area tecnologica della logistica e mobilità sostenibile, nasce dalla collaborazione tra l’istituto Galilei-Cossar di Gorizia e la Fondazione Accademia nautica dell’Adriatico di Trieste, configurandosi come un progetto strategico per il territorio.

Un ponte tra scuola e lavoro

Il nuovo Its si inserisce nella filiera formativa 4+2, pensata per favorire l’ingresso rapido e qualificato nel mondo del lavoro. Già durante le giornate di orientamento sono stati coinvolti giovani interessati al percorso, con l’obiettivo di selezionare 25 studenti.

Il dato più significativo riguarda la domanda di lavoro: una quindicina di imprese ha già manifestato interesse per profili professionali in uscita dal corso. Un segnale chiaro di quanto il settore della logistica e del trasporto intermodale sia in forte crescita e richieda competenze specifiche.

Occupazione quasi garantita

Gli Its si confermano una delle strade più efficaci per l’inserimento lavorativo. Come evidenziato da Rosolen, questi percorsi offrono una percentuale di occupazione tra il 93% e il 97%, garantendo ai giovani concrete prospettive professionali.

“Chi sceglie queste opportunità ha una certezza pressoché assoluta di avere un buon posto di lavoro”, ha sottolineato l’assessore, ribadendo il valore di una formazione tecnica altamente specializzata e direttamente collegata alle esigenze delle aziende.

Investimenti e innovazione sul territorio

L’attivazione del corso rientra in un più ampio piano regionale che punta a rafforzare l’offerta formativa a Gorizia. Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di un nuovo campus, lo sviluppo della filiera tecnologico-professionale e la creazione di spazi didattici innovativi.

Grazie al supporto dell’Edr, Gorizia diventerà un laboratorio avanzato per sperimentare nuove modalità di programmazione tra Regione ed enti locali, in un settore considerato strategico per il futuro.

Nuove competenze per le sfide globali

Il progetto si inserisce in un contesto economico in continua evoluzione, segnato da digitalizzazione e innovazione tecnologica. La Regione sta infatti investendo su ambiti chiave come droni, intelligenza artificiale, cybersecurity e comunicazione quantistica, settori che richiedono tecnici altamente qualificati.

Inoltre, chi frequenta un percorso Its viene oggi equiparato agli studenti universitari per il diritto allo studio, contribuendo a superare l’idea che l’unico percorso formativo valido sia quello accademico tradizionale.

Una scelta concreta per il futuro dei giovani

Il nuovo corso rappresenta quindi una risposta concreta alla necessità di trattenere e attrarre giovani talenti in Friuli-Venezia Giulia, offrendo percorsi alternativi ma altrettanto qualificanti rispetto all’università.

Un modello che punta a creare professionalità immediatamente spendibili, sostenendo al contempo la crescita delle imprese locali e la competitività del territorio.

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