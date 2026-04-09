Il battito urbano che incendia l’anima: Stomp!

TRIESTE – ancora quella vibrazione che scuote le ossa, ancora quel sorriso che non accenna a spegnersi, ancora quella meravigliosa “bidonata” collettiva che non è un inganno, ma un tripudio di metallo e ingegno. E lo scrivente ricorda bene quando nel 2018 i samurai della ramazza incendiarono Udine con un giro di tip-tap in scarpe antinfortunistiche, e quindi di come oggi quella stessa energia elettrica si prepari a travolgere Trieste, portando sul palco del Politeama Rossetti un’evoluzione che non conosce ruggine.

Ma… che cos’è Stomp?! Stomp è la poesia del quotidiano che si fa spartito, Stomp è il rumore dei lavandini che diventa melodia tropicalista, Stomp è la danza dei bagagli smarriti che ci racconta la modernità senza usare una sola parola. È un delirio metropolitano dove gli oggetti più volgari, dalle scatole di fiammiferi ai pneumatici, assurgono a divinità sonore in una sinfonia intensa che mastica il caos primordiale del traffico stradale per restituirci pura vita. Non serve il doppiaggio di Sordi né la mimica di Oliver Hardy o tantomeno Chaplin in persona per capire che siamo di fronte a un “Tempi Moderni 2.0”, dove la società del lavoro viene dissacrata a colpi di ritmo e ironia.

Vederli volteggiare su impalcature a quattro metri d’altezza è un tuffo nel cuore della tribal-house, vederli nobilitare una pattumiera al rango di charleston è la vera rivoluzione del nostro tempo, vederli trasformare uno Zippo in una lucciola suggestiva è un atto di puro surrealismo operaio. Non c’è trama perché la trama è il suono della nostra civiltà, tradotto da questi working-class-hero in una comunicazione diretta che mescola la sensualità del flamenco alla precisione chirurgica del tip-tap.

È tempo di lasciarsi travolgere da questa ondata di ottimismo sintetico-ancestrale, è tempo di guardare agli scarti del mondo con gli occhi della fantasia, è tempo di ammettere che avevamo bisogno di questo shock elettrico per tornare a sorridere davvero. Trieste si prepara a perdere il suo consueto aplomb per festeggiare il ritmo del Duemila: perché Stomp non è solo uno spettacolo, è un regalo da farsi almeno una volta nella vita. Meglio due.

Per info e biglietti: Stomp al Rossetti, 22-26 aprile

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