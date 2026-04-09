Trieste
Trieste, multe in calo: incassi da 5,89 milioni ma sotto le aspettative del Comune
A Trieste le sanzioni restano una voce importante per il bilancio comunale, ma nel 2025 gli incassi sono sotto le attese
Nel centro di Trieste è ormai abituale vedere agenti della polizia locale in pettorina gialla mentre sanzionano i veicoli in sosta vietata. Un’attività visibile, ma che rappresenta solo una parte del loro lavoro quotidiano.
Gli agenti, infatti, sono impegnati anche in incidenti stradali, emergenze e indagini, svolgendo un ruolo fondamentale per la sicurezza urbana. Le multe, però, restano una componente significativa anche dal punto di vista economico.
Incassi 2025: oltre 16mila euro al giorno
Secondo i dati pubblicati il 7 aprile, nel 2025 il Comune ha incassato oltre 16mila euro al giorno, per un totale di 5,89 milioni di euro.
Una cifra importante, ma inferiore alle aspettative dell’amministrazione guidata dall’assessorato alla Polizia locale di Cristina De Gavardo, che puntava a circa 7,4 milioni.
Meno entrate rispetto alle previsioni
Il risultato è inferiore non solo alle stime, ma anche rispetto al passato: gli incassi risultano più bassi di almeno 300mila euro rispetto a due anni fa.
Tra le cause principali c’è il blocco degli autovelox non omologati nel 2024, che ha ridotto il numero complessivo delle sanzioni.
Risorse reinvestite per la città
I proventi delle multe vengono comunque reinvestiti in servizi utili alla collettività, tra cui:
- acquisto di nuovi veicoli per la polizia locale
- miglioramento delle dotazioni
- interventi per la sicurezza stradale
Si tratta quindi di risorse che contribuiscono a rafforzare i servizi e la sicurezza per i cittadini.
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