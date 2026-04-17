Il ritmo della natura, il cuore della montagna: una giornata acustica ai Laghi di Fusine

C’è un confine dove l’acqua smeraldo tocca la roccia nuda delle Alpi Giulie. C’è un confine dove il silenzio millenario della montagna incontra il genio della scrittura contemporanea. C’è un confine, soprattutto, dove la nostra regione si trasforma nel palcoscenico più bello del mondo per un evento che non è solo musica, ma un’esperienza sensoriale totale. E c’è un confine che non è mai un confine al No Borders Music Festival.

Si parla spesso di rispetto, si parla di tutela, si parla di equilibrio. Sappiamo bene che ogni estate tornano le solite polemiche degli ambientalisti, voci che si levano contro l’uso di scenari così fragili per eventi di massa. Ma dobbiamo essere onesti e pragmatici: stiamo parlando di tre o quattro appuntamenti l’anno, limitati alla stagione estiva, concepiti con un approccio ecosostenibile che trasforma i Laghi di Fusine in un volano turistico senza eguali. È un modo per valorizzare la montagna, per portarla nel cuore di chi altrimenti non la conoscerebbe, per dare respiro a un territorio che vive di questa bellezza.

11 luglio, si inizia a mezzogiorno con Tom Smith. Si inizia con la voce profonda del frontman degli Editors che si spoglia dell’elettricità per abbracciare la dimensione solista. E si parte con il nuovo singolo “Lights Of New York City”, un viaggio intimista che rompe con vent’anni di post-punk per cercare una verità più nuda, perfetta per l’aria sottile dei 900 metri di quota.

Si prosegue alle 14:00 con una leggenda vivente. Si prosegue con Elvis Costello, accompagnato dai suoi fidi Imposters e dal tocco magico di Charlie Sexton. Si prosegue con un uomo che ha scritto oltre 600 brani, che ha attraversato cinquant’anni di storia della musica vincendo Grammy e BAFTA, un artista trasversale capace di unire rock, pop e sofisticazioni colte in una scaletta che promette di essere storica.

Il biglietto è unico, valido per entrambi i set, disponibile su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Sarà una giornata dove la musica diventerà parte del paesaggio, dove il pubblico siederà sull’erba per ascoltare storie che hanno fatto il giro del mondo e dove, per poche ore, il Friuli Venezia Giulia sarà il centro esatto della mappa culturale internazionale. Non è solo un concerto, è un tributo alla bellezza che resiste.

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