A 9 anni è la più forte d’Italia: Elowen Chialastri conquista il titolo nazionale di ginnastica ritmica

Talento, determinazione e una sorprendente maturità: sono queste le qualità che hanno permesso a Elowen Chialastri, appena nove anni, di conquistare il titolo di campionessa italiana Allieve 1^ fascia nella ginnastica ritmica. Il successo è arrivato a Chieti, al termine di una competizione di altissimo livello nella categoria Gold federale, il massimo grado per difficoltà tecnica.

La giovane atleta dell’Associazione Sportiva Udinese (ASU) ha saputo imporsi su un lotto di 23 avversarie provenienti da tutta Italia, dimostrando una superiorità tecnica e mentale fuori dal comune per la sua età.

Un percorso costruito con sacrificio

Il risultato assume un valore ancora più significativo se si guarda al percorso che ha portato Elowen fino a questo traguardo. La sua famiglia ha infatti scelto di trasferirsi dall’estero per permetterle di allenarsi a Udine, affidandosi alla struttura dell’ASU.

Come sottolineato dal direttore generale Nicola Di Benedetto, si è trattato di una scelta importante anche per la società:

«Abbiamo scelto un percorso di crescita graduale e strutturato, ritenendo prematuro l’inserimento in Accademia. Questa vittoria rappresenta una grande soddisfazione e conferma il valore del lavoro della nostra sezione ritmica».

Un cammino costruito passo dopo passo, che oggi trova una consacrazione a livello nazionale.

Dalle vittorie locali al trionfo nazionale

Elowen non è nuova a risultati di prestigio. Prima del titolo italiano aveva già conquistato il titolo regionale e quello di zona tecnica, confermando una crescita costante.

Sulla pedana di Chieti ha dimostrato non solo elevate capacità tecniche, ma anche una solidità emotiva sorprendente, riuscendo a trasformare la pressione della gara in energia positiva. Una qualità rara, soprattutto considerando la giovane età.

Già lo scorso novembre aveva fatto parlare di sé con un bronzo nazionale, ma questa volta ha compiuto il salto definitivo, salendo sul gradino più alto del podio.

Ottimi segnali anche da Giulia Grigolini

Accanto al trionfo di Elowen, arriva anche un importante risultato per l’ASU con Giulia Grigolini, che ha chiuso al quarto posto nella categoria Allieve 4, replicando il piazzamento dello scorso anno.

Nonostante un cambio attrezzi che avrebbe potuto complicare la gara, Giulia ha dimostrato grande lucidità e capacità di adattamento, confermando il livello competitivo della squadra.

Orgoglio ASU e futuro promettente

Grande soddisfazione anche da parte dello staff tecnico. L’allenatrice Magda Pigano ha evidenziato non solo il risultato, ma soprattutto il percorso:

«Elowen ha affrontato ogni fase con impegno e consapevolezza, dimostrando una maturità rara per la sua età. Anche Giulia ha reagito con determinazione: segnali importanti della qualità del lavoro quotidiano».

Il successo di Elowen rappresenta dunque non solo una vittoria individuale, ma anche la conferma del ruolo dell’ASU come punto di riferimento nella ginnastica ritmica, capace di far crescere giovani talenti e portarli ai vertici nazionali.

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