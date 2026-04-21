CrediFriuli, bilancio 2025 da record: utile oltre 28 milioni e crescita in tutti i settori

Il 2025 di CrediFriuli si chiude con risultati decisamente positivi, confermati nel corso dell’assemblea dei soci ospitata a Udine Esposizioni, a Torreano di Martignacco. Il dato più significativo è l’utile netto superiore ai 28 milioni di euro, accompagnato da un importante aumento delle masse amministrate, che hanno superato i 3,8 miliardi di euro, registrando una crescita di oltre il 9% rispetto all’anno precedente.

Un andamento sostenuto da incrementi diffusi: +7,6% negli impieghi, +8,9% nella raccolta diretta e +11,9% nella raccolta indiretta, a conferma di una dinamica positiva su più fronti.

Crescono clienti e soci

Tra i segnali più evidenti della solidità dell’istituto vi è anche l’aumento della base clienti. Nel 2025, CrediFriuli ha superato i 50.000 rapporti attivi, con oltre 1.800 nuove posizioni aperte nell’anno.

Parallelamente cresce anche la componente sociale: i soci hanno raggiunto quota 12.033, con un incremento netto di 889 nuovi ingressi. Un dato che conferma il radicamento della banca sul territorio e il legame con la comunità locale.

Raccolta e mutui trainano lo sviluppo

La raccolta globale ha superato i 2,5 miliardi di euro, mentre gli impieghi hanno oltrepassato 1,3 miliardi di euro. In particolare, il comparto dei mutui casa si conferma centrale: nel 2025 sono state avviate 726 nuove pratiche, per un totale di oltre 103 milioni di euro erogati.

Anche il settore imprese ha mostrato risultati significativi, con 278 pratiche di finanziamento per quasi 140 milioni di euro tra mutui ipotecari e chirografari.

Solidità patrimoniale e qualità del credito

A rafforzare il quadro positivo è la solidità finanziaria dell’istituto. Il patrimonio netto ha superato i 267 milioni di euro, mentre i crediti deteriorati netti si attestano a 2,7 milioni, pari allo 0,2% del totale, un valore inferiore alle stime di budget.

Gli indicatori evidenziano così un miglioramento costante e performance superiori alla media del sistema bancario.

Valore per i soci e attenzione al territorio

Nel corso dell’assemblea è stata approvata anche la rivalutazione gratuita delle azioni, con un nuovo valore nominale fissato a 33,66 euro, segnando un incremento di oltre il 21% nell’ultimo decennio.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla comunità: premiati sei soci con 50 anni di appartenenza e 113 studenti, tra soci e figli di soci, per meriti scolastici. A loro sono stati destinati oltre 40.000 euro, in una cerimonia arricchita dalla presenza della sciatrice friulana Lara Della Mea.

L’assemblea, accompagnata dagli interventi musicali dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, si è conclusa con un momento conviviale, suggellando un anno di risultati importanti e di forte legame con il territorio.

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