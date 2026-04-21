Udine Cocktail Week 2026: cocktail, masterclass e grandi bartender anche in periferia

Prende il via sabato 25 aprile la quinta edizione della Udine Cocktail Week, appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale dedicato alla miscelazione di alta qualità. Anche quest’anno la manifestazione si svolge in contemporanea con il Far East Film Festival, giunto alla sua 28ª edizione, rafforzando il legame tra cultura del bere e cinema orientale.

Nel corso degli anni la kermesse ha ospitato alcuni dei più importanti nomi della mixology mondiale, tra cui Salvatore Calabrese, Giancarlo Mancino, Cristina Nonino, Flavio Angiolillo e Luca Picchi. Per il 2026, però, l’evento si presenta con un format rinnovato e ampliato, capace di coinvolgere non solo il centro cittadino ma anche diverse realtà del territorio friulano.

La mixology arriva nell’hinterland

La vera novità di questa edizione è l’attenzione verso i locali fuori dal centro di Udine. L’anteprima di marzo ha infatti già tracciato questa direzione, portando bartender di livello internazionale anche in realtà dell’hinterland.

Tra i protagonisti Samuele Ambrosi, con un dialogo tra filosofia orientale e mixology contemporanea, e Leonardo Leuci, fondatore del celebre Jerry Thomas Speakeasy. Gli eventi hanno coinvolto locali come Club97 di Buttrio, Ai Rovi di Mora di Lauzacco, Ufficina di Cervignano e Caffè San Marco di Cividale.

“Abbiamo voluto ampliare il raggio d’azione – spiegano Jana e Gianmaria Passone di Idea srl – portando nei Comuni limitrofi professionisti di altissimo livello, normalmente presenti solo nelle grandi città. È un modo per valorizzare anche i locali meno mainstream ma attenti alla qualità”.

Il programma tra cocktail e cultura asiatica

Dopo l’anteprima, la manifestazione entra nel vivo durante i giorni del Far East Film Festival, dal 24 aprile al 2 maggio, con un ricco calendario di appuntamenti.

Si parte il 25 aprile in piazza 1° maggio con il Garden Asian Party, una serata firmata Campari con Simone Baggio, bartender e sakè sommelier, tra cocktail e atmosfere asiatiche.

Il 28 aprile doppio appuntamento: da un lato “Alla Rocca” ospita Jacopo Lancerin per una serata ispirata all’Oriente, dall’altro “D’Annata Wines” propone la masterclass sul sakè con Nicola Coppe.

Masterclass e grandi ospiti

Il 29 aprile sarà una giornata ricca di contenuti con diverse masterclass:

al Villalta Bistrot, Gregory Camillò approfondisce il ruolo della grappa nella mixology con il progetto #BeBraveMixGrappa

approfondisce il ruolo della grappa nella mixology con il progetto al MoMart, Paolo Rovellini guida un viaggio tra le botaniche del Monkey 47 Dry Gin

A seguire spazio anche al divertimento con un Block Party diffuso tra MoMart e P911, con drink list dedicate e ospiti speciali.

Gran finale tra vermouth e whiskey

Il 30 aprile la Cocktail Week propone nuovi momenti di approfondimento: da “Dai Fioi” si tiene la masterclass Armonie di vermouth con Lorenzo Burrone, mentre al “Raps” torna protagonista Samuele Ambrosi con una serata dedicata al whiskey Jack Daniel’s, accompagnata da finger food.

Un programma che conferma la crescita dell’evento, capace di unire formazione, intrattenimento e cultura internazionale, portando la mixology non solo nei locali più noti ma anche nelle realtà del territorio.

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