Torna Monfalcone in Fiore 2026: quattro giorni tra natura, cultura e turismo

Da oggi 23 al 26 aprile Monfalcone si veste di primavera e accoglie cittadini e visitatori con “Monfalcone in Fiore 2026”, la tradizionale manifestazione che porta nel cuore della città colori, profumi e sapori del florovivaismo italiano. Un appuntamento ormai consolidato che unisce natura, cultura e promozione del territorio.

Il centro città diventa un giardino a cielo aperto

Per quattro giorni Piazza della Repubblica e Piazza Unità si trasformano in un grande spazio espositivo all’aperto, animato da 13 vivaisti provenienti da tutta Italia, con una vasta offerta di fiori e piante ornamentali, alberi da frutto, essenze mediterranee, prodotti per orto e giardino e articoli di bioagricoltura.

Un vero e proprio viaggio tra le eccellenze del Made in Italy florovivaistico, pensato per appassionati, famiglie e curiosi.

“Monfalcone in Fiore” non è solo una manifestazione florovivaistica, ma rappresenta un’importante leva per il territorio. L’evento contribuisce infatti a valorizzare il commercio locale, attrarre turisti anche fuori stagione, e promuovere l’immagine della città. Un’occasione concreta per rafforzare il tessuto economico e rendere Monfalcone sempre più attrattiva.

Eventi collaterali tra storia, arte e territorio

Accanto alla mostra mercato, il programma propone un ricco calendario di iniziative gratuite, capaci di valorizzare l’identità storica e culturale della città.

Tra i momenti più significativi:

Passeggiata storica nel centro medievale , alla scoperta delle origini della città;

, alla scoperta delle origini della città; Mostra d’arte “Contaminazioni della Storia” , con opere di Sandra Zeugna e Fulvio Dot;

, con opere di Sandra Zeugna e Fulvio Dot; Visita al Museo Medievale , con i resti dell’antica città murata;

, con i resti dell’antica città murata; Visita guidata alla Galleria Rifugio, simbolo della memoria storica del territorio.

Monfalcone entra tra le “Città del Vino”

Uno degli appuntamenti più attesi è la cerimonia di consegna della Bandiera “Città del Vino”, che sancisce l’ingresso ufficiale di Monfalcone nell’associazione nazionale.

Un riconoscimento importante che rafforza il legame con la tradizione vitivinicola locale e apre nuove prospettive per lo sviluppo dell’enoturismo e del marketing territoriale.

Tra natura e solidarietà: la Camminata col Fiore

Spazio anche all’attività all’aria aperta con la “Camminata col Fiore”, una passeggiata di circa 4,5 km sul Carso monfalconese.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Solidarietà è Vita ODV, unisce sport, natura e impegno sociale, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra paesaggi suggestivi e scorci sul golfo.

Il programma completo della manifestazione

Venerdì 24 aprile

Ore 11.00 – Consegna Bandiera “Città del Vino”

Ore 18.00 – Mostra “Contaminazioni della Storia”

Sabato 25 aprile

Ore 10.30 – Visita Museo Medievale

Ore 14.30 – Camminata col Fiore

Domenica 26 aprile

Ore 10.00 – Visita guidata Galleria Rifugio

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

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