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Torna Monfalcone in Fiore 2026: quattro giorni tra natura, cultura e turismo
Monfalcone in Fiore 2026 anima la città dal 23 al 26 aprile con vivaisti, eventi culturali e iniziative gratuite. Tra le novità, l’ingresso nelle Città del Vino e la Camminata col Fiore sul Carso
Da oggi 23 al 26 aprile Monfalcone si veste di primavera e accoglie cittadini e visitatori con “Monfalcone in Fiore 2026”, la tradizionale manifestazione che porta nel cuore della città colori, profumi e sapori del florovivaismo italiano. Un appuntamento ormai consolidato che unisce natura, cultura e promozione del territorio.
Il centro città diventa un giardino a cielo aperto
Per quattro giorni Piazza della Repubblica e Piazza Unità si trasformano in un grande spazio espositivo all’aperto, animato da 13 vivaisti provenienti da tutta Italia, con una vasta offerta di fiori e piante ornamentali, alberi da frutto, essenze mediterranee, prodotti per orto e giardino e articoli di bioagricoltura.
Un vero e proprio viaggio tra le eccellenze del Made in Italy florovivaistico, pensato per appassionati, famiglie e curiosi.
“Monfalcone in Fiore” non è solo una manifestazione florovivaistica, ma rappresenta un’importante leva per il territorio. L’evento contribuisce infatti a valorizzare il commercio locale, attrarre turisti anche fuori stagione, e promuovere l’immagine della città. Un’occasione concreta per rafforzare il tessuto economico e rendere Monfalcone sempre più attrattiva.
Eventi collaterali tra storia, arte e territorio
Accanto alla mostra mercato, il programma propone un ricco calendario di iniziative gratuite, capaci di valorizzare l’identità storica e culturale della città.
Tra i momenti più significativi:
- Passeggiata storica nel centro medievale, alla scoperta delle origini della città;
- Mostra d’arte “Contaminazioni della Storia”, con opere di Sandra Zeugna e Fulvio Dot;
- Visita al Museo Medievale, con i resti dell’antica città murata;
- Visita guidata alla Galleria Rifugio, simbolo della memoria storica del territorio.
Monfalcone entra tra le “Città del Vino”
Uno degli appuntamenti più attesi è la cerimonia di consegna della Bandiera “Città del Vino”, che sancisce l’ingresso ufficiale di Monfalcone nell’associazione nazionale.
Un riconoscimento importante che rafforza il legame con la tradizione vitivinicola locale e apre nuove prospettive per lo sviluppo dell’enoturismo e del marketing territoriale.
Tra natura e solidarietà: la Camminata col Fiore
Spazio anche all’attività all’aria aperta con la “Camminata col Fiore”, una passeggiata di circa 4,5 km sul Carso monfalconese.
L’iniziativa, organizzata dall’associazione Solidarietà è Vita ODV, unisce sport, natura e impegno sociale, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra paesaggi suggestivi e scorci sul golfo.
Il programma completo della manifestazione
Venerdì 24 aprile
- Ore 11.00 – Consegna Bandiera “Città del Vino”
- Ore 18.00 – Mostra “Contaminazioni della Storia”
Sabato 25 aprile
- Ore 10.30 – Visita Museo Medievale
- Ore 14.30 – Camminata col Fiore
Domenica 26 aprile
- Ore 10.00 – Visita guidata Galleria Rifugio
Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.
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