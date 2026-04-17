Trophy Tour 2026 in Friuli-Venezia Giulia: a Cordenons arrivano Coppa Davis e Billie Jean King Cup

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma ancora una volta terra di grandi eventi sportivi. È stato presentato all’Eurosporting di Cordenons il Trophy Tour 2026, che porta in regione due tra i trofei più prestigiosi del tennis mondiale: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, che ha espresso orgoglio per il ritorno dell’evento in regione, ringraziando organizzatori e partecipanti per aver scelto nuovamente il Friuli-Venezia Giulia come tappa del tour.

Un evento simbolo dei successi del tennis italiano

L’esposizione dei trofei rappresenta un momento di grande valore, non solo sportivo ma anche simbolico. La presenza contemporanea della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup celebra infatti i successi del tennis italiano e trasmette valori fondamentali come il gioco di squadra, l’impegno e la determinazione.

“È una straordinaria occasione di avvicinamento allo sport per giovani e appassionati”, ha evidenziato Amirante, ribadendo come iniziative di questo tipo siano fondamentali per coinvolgere le nuove generazioni e diffondere la cultura sportiva.

Le tappe del Trophy Tour in regione

Dopo l’inaugurazione a Cordenons, il Trophy Tour 2026 proseguirà con diverse tappe sul territorio regionale:

Ancora all’ Eurosporting nella giornata successiva

nella giornata successiva Sabato al Centro culturale Aldo Moro di Cordenons

Da domenica 19 aprile all’ Associazione Tennis Campagnuzza di Gorizia

Da mercoledì 22 aprile al Tennis Club di Martignacco

Un percorso che coinvolge più realtà locali, rafforzando il legame tra sport e territorio.

Cordenons al centro del tennis internazionale

L’evento si inserisce in un momento particolarmente importante per l’Eurosporting di Cordenons, che in questi giorni ospita anche le pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026.

Si tratta di un appuntamento di grande rilievo, che offre ai partecipanti la possibilità di accedere al prestigioso torneo del Foro Italico, uno dei più importanti del circuito internazionale.

Alla presentazione ufficiale erano presenti, tra gli altri, il sindaco Andrea Delle Vedove, il presidente regionale della Federazione italiana tennis e padel Antonio De Benedittis e il presidente dell’Eurosporting Claudio Bortoletto.

Sport e territorio, un binomio strategico

L’assessore Amirante ha ribadito come eventi di questo livello contribuiscano a valorizzare le strutture sportive regionali e a rafforzare il legame tra comunità e pratica sportiva.

Non è mancato anche un momento personale: l’assessore ha infatti espresso la propria emozione da ex tennista nel presentare trofei così iconici.

“La Regione continuerà a sostenere manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale”, ha concluso Amirante, sottolineando l’obiettivo di promuovere i valori positivi dello sport e avvicinare sempre più giovani alla pratica sportiva.

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