Fvg, campi elettromagnetici sotto i limiti: i dati Arpa rassicurano anche sul 5G

Nel 2025 in Friuli-Venezia Giulia non si sono registrati superamenti dei limiti di legge nell’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile. È quanto emerge dal bollettino annuale presentato da Arpa Fvg, illustrato a Trieste dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro.

Secondo quanto evidenziato, la pressione elettromagnetica resta ampiamente sotto controllo, nonostante la crescita e l’evoluzione delle tecnologie. Un dato che, come sottolineato dall’assessore, rappresenta un elemento di rassicurazione per i cittadini, anche alla luce degli standard di cautela adottati, tra i più elevati a livello europeo.

Monitoraggi capillari e dati certificati

Nel corso del 2025, Arpa Fvg ha svolto un’intensa attività di controllo: 293 interventi diretti sul campo e oltre 2.400 misure in banda larga, accompagnati da valutazioni tecniche preventive su tutte le richieste di installazione o modifica degli impianti.

Un lavoro reso possibile anche grazie agli investimenti regionali, che hanno consentito di dotare l’Agenzia di strumentazioni di ultima generazione. Questo permette oggi un monitoraggio sempre più preciso e capillare, garantendo dati certificati e affidabili.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, unico ente accreditato per queste rilevazioni, rappresenta infatti la principale garanzia per la tutela della salute pubblica, operando all’interno del sistema di gestione del Catasto regionale degli impianti di telecomunicazione.

5G: nessuna emergenza, livelli stabili

Particolare attenzione è stata dedicata al tema del 5G, spesso al centro del dibattito pubblico. I dati raccolti mostrano chiaramente come non vi siano aumenti significativi dei livelli di campo elettrico, nonostante circa il 45% degli impianti regionali utilizzi questa tecnologia.

Per l’assessore Scoccimarro si tratta quindi di una “non emergenza”, evidenziando come il progresso tecnologico possa convivere con elevati standard di sicurezza.

Trasparenza contro le fake news

Nel corso della presentazione è stato ribadito anche l’impegno della Regione nel contrastare la disinformazione. La diffusione trasparente dei dati, disponibili sul sito di Arpa Fvg e sul portale regionale Open data, rappresenta uno strumento fondamentale per evitare il proliferare di notizie infondate.

L’obiettivo è garantire ai cittadini informazioni chiare, verificabili e scientificamente fondate, in un ambito spesso oggetto di interpretazioni non supportate da evidenze.

Innovazione e sicurezza: la strategia della Regione

La linea della Regione resta quella di coniugare sviluppo tecnologico e tutela della salute. Il progresso, considerato essenziale per imprese e giovani, non verrà ostacolato, ma accompagnato da controlli rigorosi e costanti.

Come ribadito dall’assessore, gli investimenti continueranno per assicurare che ogni evoluzione avvenga in un contesto di sicurezza certificata e monitorata, mantenendo il Friuli-Venezia Giulia tra le realtà più attente in Europa sul fronte ambientale.

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