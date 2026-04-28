Calcio
Udinese, rimonta e beffa finale: 3-3 spettacolare contro la Lazio all’Olimpico
Pari spettacolare all’Olimpico: l’Udinese strappa un punto alla Lazio con un finale ricco di colpi di scena
L’Udinese torna da Roma con un punto prezioso ma dal sapore dolceamaro, al termine di un 3-3 spettacolare contro la Lazio. Una gara divisa nettamente in due parti: una prima frazione più bloccata e una ripresa esplosiva, soprattutto negli ultimi minuti, quando sono arrivati quattro gol in dieci minuti.
I bianconeri si presentavano all’Olimpico con l’obiettivo di riscattare la sconfitta contro il Parma e confermare il buon momento in trasferta. Missione solo in parte riuscita: la squadra friulana resta imbattuta fuori casa dal 23 febbraio, ma sfuma una vittoria che sembrava a portata di mano.
Avvio positivo e vantaggio firmato Ehizibue
L’Udinese parte meglio, mostrando subito intraprendenza. Nei primi minuti Kamara serve un pallone invitante per Gueye, che per poco non trova la deviazione vincente. La Lazio risponde con una discesa di Noslin, ma Cancellieri spreca.
Il match resta equilibrato, con ritmi bassi e tanto possesso alternato. Il risultato si sblocca quando Ehizibue trova un gran tiro sotto la traversa, dopo una serie di rimpalli in area, portando avanti i bianconeri.
La squadra di Runjaic ha anche le occasioni per raddoppiare: prima Atta, poi Piotrowski, ma senza precisione. Nel finale di tempo l’Udinese gestisce senza correre grandi rischi.
La reazione della Lazio e il sorpasso
La ripresa si apre con il pareggio della Lazio: Pellegrini segna con un tiro preciso all’incrocio dopo un calcio d’angolo. L’Udinese prova a reagire, ma i biancocelesti si difendono con ordine.
Le occasioni arrivano da entrambe le parti: Noslin e Isaksen sfiorano il gol per la Lazio, mentre Ehizibue crea due opportunità che Buksa e Zaniolo non riescono a concretizzare.
A dieci minuti dalla fine, la Lazio colpisce: Pedro realizza il 2-1 con un destro a giro, ribaltando la partita.
Finale folle: gol, emozioni e beffa
Il match si accende definitivamente nel finale. L’Udinese non si arrende e trova il pari con Atta, bravo a ribadire in rete dopo una respinta di Motta.
Nel recupero succede di tutto: i bianconeri ci credono e trovano addirittura il vantaggio ancora con Atta, autore del 3-2. Sembra fatta, ma la Lazio non molla.
All’ultimo respiro arriva la beffa: Maldini firma il 3-3, correggendo in rete dopo il palo colpito da Romagnoli.
Un punto che muove la classifica
Il triplice fischio sancisce un pareggio ricco di emozioni. L’Udinese sale a 44 punti, restando all’undicesimo posto, e conferma la propria solidità in trasferta.
Resta però il rammarico per una vittoria sfumata nel finale, dopo una prova di carattere e determinazione.
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