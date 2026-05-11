Aquila Spilimbergo in Serie B: la storica promozione che fa esultare il FVG

L’Aquila Spilimbergo conquista una storica promozione in Serie B femminile, coronando una crescita sportiva costruita negli anni con impegno, sacrificio e passione. La formazione pordenonese ha ottenuto il salto di categoria vincendo in trasferta lo spareggio contro il Viladies di Villa Vicentina, regalando una grande soddisfazione a tutto il movimento pallavolistico regionale.

A commentare il prestigioso traguardo è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante, che ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti della società e delle sue protagoniste.

“La promozione dell’Aquila Spilimbergo in Serie B rappresenta uno straordinario risultato sportivo e umano che rende orgoglioso tutto il Friuli-Venezia Giulia”, ha dichiarato Amirante.

Un progetto cresciuto in appena otto anni

L’assessore ha sottolineato il valore del percorso compiuto dalla società, capace di passare dalla Seconda divisione alla Serie B in appena otto anni. Un cammino che, secondo Amirante, testimonia la solidità di un progetto sportivo radicato nel territorio e fondato sulla valorizzazione delle giovani atlete.

“Dietro questo successo ci sono programmazione, spirito di squadra e una società capace di valorizzare il talento e la crescita delle giovani giocatrici”, ha evidenziato l’esponente della Giunta regionale.

La promozione rappresenta quindi non solo un traguardo agonistico, ma anche il riconoscimento di un lavoro organizzativo portato avanti con continuità e competenza.

Il plauso alla dirigenza e al presidente Liberti

Un passaggio particolare delle congratulazioni è stato dedicato alla dirigenza dell’Aquila Spilimbergo e al presidente Liberti, indicati come protagonisti fondamentali della crescita del club.

“Desidero rivolgere un plauso speciale al presidente Liberti e a tutta la dirigenza dell’Aquila Spilimbergo, che in questi anni hanno saputo trasformare entusiasmo e competenza in risultati concreti”, ha affermato Amirante.

Secondo l’assessore regionale, la società è ormai diventata un vero e proprio punto di riferimento per il volley femminile regionale, grazie alla capacità di coniugare risultati sportivi e attenzione al territorio.

Lo sport come valore sociale e comunitario

Nel suo intervento, Amirante ha infine voluto rimarcare il valore sociale dello sport, soprattutto nei contesti territoriali locali, dove le società sportive rappresentano spesso un presidio educativo e aggregativo fondamentale.

“Successi come questo dimostrano quanto lo sport rappresenti un elemento fondamentale di crescita sociale, educativa e comunitaria”, ha concluso l’assessore.

Per l’Aquila Spilimbergo, dunque, la promozione in Serie B non è soltanto una vittoria sportiva, ma anche il simbolo di una comunità che cresce attraverso passione, identità e condivisione. Una pagina importante per il volley femminile del Friuli-Venezia Giulia e per tutto il territorio spilimberghese.

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