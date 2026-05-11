Galleria Fara, lavori straordinari per il Giro d’Italia: traffico modificato fino al 15 maggio

Proseguono gli interventi di manutenzione stradale nella zona della Destra Tagliamento in vista del passaggio del Giro d’Italia. Il prossimo cantiere interesserà la Galleria Fara, lungo la strada regionale 251, dove verranno effettuati lavori di ripristino della pavimentazione stradale. Le operazioni comporteranno modifiche alla viabilità con senso unico alternato, limiti di velocità e possibili rallentamenti per gli automobilisti.

Lavori notturni tra l’11 e il 13 maggio

Secondo quanto previsto dall’ordinanza, il primo intervento sarà realizzato nelle notti tra l’11 e il 12 maggio e tra il 12 e il 13 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6 del mattino.

I lavori interesseranno il tratto della SR 251 all’interno della galleria, dal chilometro 61 al chilometro 362. Durante queste operazioni sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, con tempi di attesa stimati intorno ai 12 minuti.

La gestione della circolazione sarà supportata da un impianto semaforico installato agli imbocchi della galleria, con segnaletica temporanea per avvisare gli automobilisti delle modifiche alla viabilità.

Dal 13 maggio via alle asfaltature

A partire dalle 6 di mercoledì 13 maggio inizierà invece la fase di asfaltatura vera e propria. I lavori saranno organizzati su due turni consecutivi: uno diurno, dalle 6 alle 18, e uno notturno, dalle 18 alle 6 del mattino successivo.

Anche in questa fase resterà attivo il senso unico alternato lungo la Galleria Fara, con possibili rallentamenti e code soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

Salvo imprevisti legati alle condizioni meteo o all’andamento del cantiere, dalla mattina di venerdì 15 maggio la galleria dovrebbe tornare regolarmente percorribile con il ripristino del doppio senso di marcia.

Limiti di velocità e divieto di sorpasso

Con l’attivazione del cantiere stradale temporaneo saranno introdotte ulteriori misure di sicurezza per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima tutela per lavoratori e utenti della strada.

Nel tratto interessato dai lavori saranno infatti attivi limiti di velocità variabili tra i 50 e i 30 chilometri orari. Inoltre sarà in vigore il divieto di sorpasso per tutti i veicoli.

La regolazione del traffico potrà avvenire sia tramite semafori sia con l’eventuale presenza di movieri, soprattutto nelle fasi più delicate dell’intervento.

Un piano di manutenzione legato al Giro d’Italia

Gli interventi nella Galleria Fara rientrano nel più ampio programma di manutenzione e sistemazione delle infrastrutture stradali predisposto in occasione della tappa del Giro d’Italia. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e le condizioni del manto stradale lungo le arterie interessate dal passaggio della corsa rosa.

Per gli automobilisti che percorrono abitualmente la SR 251 sarà quindi necessario prestare attenzione alla segnaletica temporanea e mettere in conto possibili tempi di percorrenza più lunghi nei giorni interessati dai lavori.

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