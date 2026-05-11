Tangenziale di Udine, chiusure notturne a Udine Nord: svincoli off limits fino al 15 maggio

Nuovi disagi in arrivo per gli automobilisti che si spostano nelle ore serali e notturne lungo la tangenziale di Udine. Da oggi, lunedì 11 maggio, fino a venerdì 15 maggio, saranno infatti attive alcune chiusure temporanee agli svincoli di Udine Nord lungo il raccordo R34 A23-Tangenziale di Udine. I provvedimenti sono necessari per consentire interventi di manutenzione al cavalcavia dello svincolo.

Le chiusure previste durante la notte

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, i lavori interesseranno cinque notti consecutive, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino.

Nel dettaglio sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Udine Nord per i veicoli provenienti dalla città di Udine. Contemporaneamente non sarà possibile utilizzare neppure lo svincolo esterno di uscita verso Tarvisio.

La decisione è stata presa per permettere l’esecuzione in sicurezza degli interventi di manutenzione programmati sul cavalcavia, opere considerate necessarie per garantire la piena efficienza dell’infrastruttura stradale.

I percorsi alternativi consigliati

Per limitare i disagi alla circolazione, sono già stati indicati alcuni percorsi alternativi.

Chi dovrà entrare in tangenziale da Udine Nord dovrà proseguire lungo la SS13 Pontebbana fino all’uscita successiva. Da lì sarà necessario continuare su via Marconi e, una volta raggiunta la rotonda, imboccare la prima uscita per rientrare sulla Pontebbana in direzione Udine e raggiungere nuovamente l’ingresso di Udine Nord.

Diverso invece il percorso per chi viaggia in tangenziale e deve uscire verso Tarvisio. In questo caso gli automobilisti dovranno continuare lungo la tangenziale in direzione Udine e utilizzare lo svincolo successivo disponibile verso Tarvisio.

Aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale

Autostrade per l’Italia invita gli utenti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea presente lungo il tratto interessato dai lavori e ricorda che sarà possibile ricevere aggiornamenti costanti sulla situazione del traffico attraverso diversi canali informativi.

Le comunicazioni sulla viabilità saranno trasmesse tramite RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic e Rai Isoradio, oltre che attraverso l’app ufficiale di Autostrade per l’Italia, il sito internet dedicato e i pannelli a messaggio variabile installati lungo la rete autostradale.

Resta inoltre attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803111, utile per ottenere informazioni aggiornate sulle eventuali modifiche alla circolazione e sui tempi di percorrenza.

Possibili rallentamenti nelle ore notturne

Nonostante gli interventi siano programmati nelle ore di minore traffico, non si escludono rallentamenti soprattutto per i mezzi pesanti e per chi percorre abitualmente il raccordo R34 durante la notte.

Gli automobilisti sono quindi invitati a programmare per tempo i propri spostamenti, valutando eventuali percorsi alternativi per evitare code e disagi lungo uno dei principali nodi viari dell’area udinese.

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